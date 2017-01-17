نکوداشت همایون خرم در فرهنگسرای گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سریر آهنگساز و مدیر ارکستر خانه هنرمندان ایران و رضا مهدوی ناشر و مدرس دانشگاه در همایش بزرگداشت همایون خرم که سه شنبه ۲۸ دی ماه در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود درباره شخصیت هنری زنده یاد همایون خرم سخرانی می کنند.

همچنین هادی منتظری نوازنده کمانچه، شهرام میرجلالی نوازنده تار و امین الله رشیدی خواننده موسیقی ایرانی از دیگر کسانی هستند که با ایراد سخنانی یاد و خاطره همایون خرم را گرامی می دارند.

همایش بزرگداشت همایون خرم به همت کانون جهاندیدگان گلستان، سه شنبه ۲۸ دی ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در سالن فدک فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، بوستان فدک، خانه فرهنگ فدک با حضور خانواده این هنرمند برگزار می شود.