عوارض جسمی و روحی شیفت های اجباری پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، دکتر ژاله عزتی در ارتباط با سختی کار پرستاران و کارمندان نظام مراقبت سلامت، اظهارداشت: این افراد به واسطه ساعات طولانی شیفت ها و اضافه کاری‌های اجباری به شدت در معرض خطر ابتلا به اختلال اسکلتی - عضلانی یا اختصاراً MSD و به خصوص کمر درد قرار دارند.

وی افزود: پرستاران و کارمندان مراقبت سلامت بیش از سایر کارمندان گرفتار، آسیب MSD اندام ها هستند.

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: یک مطالعه آماری در پنج کشور نشان داده است که حدود ۱۷ الی ۳۹ درصد از پرستاران به خاطر مشکلات جسمی و روانی در نظر داشتند تا یک سال آینده حرفه خود را ترک کنند.

وی با بیان اینکه در شغل پرستاری نیاز به شرایط فیزیکی و قامتی ضروری است، عنوان کرد: بلند کردن وزن های سنگین، پیچش، خم شدن و سایر امور دستی باعث ایجاد بیماری های عضلانی اسکلتی و صدمات کمری به پرستاران و کارکنان می شود.

عزتی ادامه داد: ایجاد مشکلات خانوادگی و تاب آوری پرستاران (فرسودگی شغلی) نیز از دیگر عوارض انجام فعالیت در ساعات طولانی شیفت ها و اضافه کاری های اجباری در بیمارستان است.

وی با اشاره به اینکه کمبود جذب پرستار باعث افزایش شیفت کاری پرستاران شده است، افزود: با وجود فارغ التحصیلان رشته پرستاری در کشور و کمبود پرستار، بیمارستان ها و مراکز درمانی با کاهش جذب مواجه هستند.

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری یادآور شد: جذب نیروی پرستار باعث کاهش ساعات کاری، افزایش بهبود عملکرد پرستاران و خدمات رسانی بهتر به بیماران می شود.

وی خاطر نشان کرد: باید به این نکته توجه داشت که برای دهه ها، کمبود پرستار مانعی بزرگ در جهت معرفی و پایداری ابداعات پرستاری بوده است ، این کمبود توجیهی برای عدم استقلال پرستاران در بیمارستان ها و پایین بودن دستمزد آنها بوده است. با شیفت های اجباری و عدم اجرای تعرفه گذاری بر کاهش نیروی پرستاری دامن زده شد، کمبود پرستار و تاثیر آن بر کیفیت مراقبت سال هاست که مورد غفلت واقع شده است.