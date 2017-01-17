۸۱۸۸ نفر از فرهنگیان قزوین در پرسش مهر ۱۷ شرکت کردند

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات پرسش مهر ۱۷ اظهار داشت: پرسش مهر ۱۷ توسط رئیس جمهوری ایران اسلامی همزمان با آغاز سال تحصیلی جاری با توجه به موضوع خشونت مطرح شد.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری به منظور اطلاع رسانی و شرکت گسترده دانش آموزان و فرهنگیان بالغ بر ۲۵۰۰ برگ پوستر در بین مدارس استان و ۱۴ بنر پرسش مهر ۱۷ در بین ادارات مناطق با موضوع پرسش مهر۱۷ توزیع شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: در پرسش مهر هفدهم بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۸ از فرهنگیان استان با ارسال آثار خود در این مسابقات شرکت کردند.

قاسمی تصریح کرد: در این دوره از مسابقات، آثار فرهنگیان در قالب داستان کوتاه، نمایشنامه نویسی، مقاله پژوهشی، وی نوشت، خط نستعلیق، مقاشی خط، نستعلیق شکسته، نسخ، ثلث، شعر، فیلم کوتاه، سرود همگانی، پوستر، طراحی، نقاشی، عکاسی و تصویر سازی مورد بررسی قرار گرفت و ۷۹ نفر از فرهنگیان شرکت کننده، در بررسی آثار، حائز رتبه برگزیده استان شدند.