«تپه گوران» در استان ایلام ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت : به منظورتعیین عرصه وحریم ، عملیات گمانه زنی تپه گوران بعد از صدورمجوز از طرف پژوهشکده باستان شناسی آغاز می شود.

وی افزود: مطالعه و مستند سازی تپه گوران شامل جمع آوری تصاویر قدیمی، تصاویر هوایی قدیمی، نقشه ها و مطالعات صورت گرفته از قبل، مستندسازی، تهیه مدارک جدید و تصاویر ماهواره ای با استفاده از پهباد است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام همچنین از جمله عملیات گمانه زنی و ساماندهی این اثر به نقشه برداری از تپه گوران شامل توپوگرافی و مقاطع تپه شامل عرصه و حرائم چندگانه آن به مساحت حدود ۹ هکتار با استفاده از دوربین توتال وجاگذاری مختصات جغرافیایی در داده های نقشه برداری برابر دستورالعمل دفتر ثبت وتعیین حرایم اشاره کرد.

وی تصریح کرد : تپه گوران یکی از آثار دوره نوسنگی است که در بخش هلیلان شهرستان چرداول و در استان ایلام واقع شده است.

شنبه زاده عنوان کرد: در تپه گوران باستان شناسان موفق به شناسایی چگونگی بقایای نخستین مرحله استقرار موقت در آن محل شده اند که می توان آن را پیشینه ای بر زندگی کوچروی تصور کرد.

شنبه زاده اضافه کرد : تپه گوران به شماره ۲۶۰۱۵ مورخ ۸۷.۱۲.۲۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.