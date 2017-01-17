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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

مدیرکل دامپزشکی اردبیل:

۱۳۵ تن فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی در اردبیل کشف شد

۱۳۵ تن فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی در اردبیل کشف شد

اردبیل – مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل از کشف و ضبط ۱۳۵ تن فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران به انجام بازرسی‌های مداوم از مراکز تولید و فروش گوشت و فرآورده‌های گوشتی اشاره کرد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری ۶۱ هزار مورد بازدید بهداشتی انجام شده و در پی آن ۱۲۵ پرونده تخلف در خصوص تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی تشکیل شده است.

به گفته مدیرکل دامپزشکی استان از ابتدای سال ۱۳۵ تن فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی ضبط شده است و در هفته گذشته نیز یک تن فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی امحا شد.

صالحی اصلی‌ترین رسالت دامپزشکی را تأمین سلامت و امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: اکیپ‌های سیار به صورت مداوم از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی بازدید می‌کنند.

وی تأکید کرد: در این راستا هیچ تخلفی قابل چشم‌پوشی نیست و با هرگونه تولید، توزیع و فروش غیربهداشتی در کوتاه‌ترین زمان برخورد می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد: انتظار می‌رود شهروندان نیز با هدف مشارکت در تأمین مواد غذایی سالم هرگونه تخلفات را به اداره کل دامپزشکی استان انعکاس دهند.

کد مطلب 3879548
محمد میرزایی ناطق

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