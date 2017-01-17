به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران به انجام بازرسی‌های مداوم از مراکز تولید و فروش گوشت و فرآورده‌های گوشتی اشاره کرد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری ۶۱ هزار مورد بازدید بهداشتی انجام شده و در پی آن ۱۲۵ پرونده تخلف در خصوص تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی تشکیل شده است.

به گفته مدیرکل دامپزشکی استان از ابتدای سال ۱۳۵ تن فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی ضبط شده است و در هفته گذشته نیز یک تن فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی امحا شد.

صالحی اصلی‌ترین رسالت دامپزشکی را تأمین سلامت و امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: اکیپ‌های سیار به صورت مداوم از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی بازدید می‌کنند.

وی تأکید کرد: در این راستا هیچ تخلفی قابل چشم‌پوشی نیست و با هرگونه تولید، توزیع و فروش غیربهداشتی در کوتاه‌ترین زمان برخورد می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد: انتظار می‌رود شهروندان نیز با هدف مشارکت در تأمین مواد غذایی سالم هرگونه تخلفات را به اداره کل دامپزشکی استان انعکاس دهند.