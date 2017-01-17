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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

تراکتوری ها به دنبال جذب یک هافبک خارجی

تراکتوری ها به دنبال جذب یک هافبک خارجی

تبریز - مسئولان باشگاه تراکتورسازی در حال مذاکره با یک هافبک خارجی جهت حضور در این تیم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور احمد نوراللهی، امید عالیشاه و هاشم بیگ زاده در تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، از این باشگاه خبر می رسد که یک هافبک خارجی نیز مورد توجه کادر فنی قرار گرفته است.

گفته می شود نام این بازیکن «ولادیمیر وایس» است که سابقه بازی در لیگ های اروپایی از جمله لیگ جزیره و لالیگا را دارد و لخویا قطر دیگر تیمی است که وایس ۲۷ ساله در آن بازی کرده و هم اکنون در الغرافه توپ می زند.

گفتنی است تا کنون در فصل نقل و انتقالات سروش رفیعی و علیرضا رمضانی از جمع سرخپوشان تبریز جدا شدند و در مقابل احمد نوراللهی، امید عالیشاه و هاشم بیگ زاده به این تیم اضافه شدند.

کد مطلب 3879549

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