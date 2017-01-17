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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

با حضور استاندار آذربایجان غربی:

نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت مبلمان در منطقه آزاد ماکو گشایش یافت

نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت مبلمان در منطقه آزاد ماکو گشایش یافت

ارومیه - نخستین نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت مبلمان، دکوراسیون منزل و لوستر در منطقه آزاد ماکو با حضور استاندار آذربایجان غربی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت صبح سه شنبه در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو در عرصه‌های مختلف گفت: توجه به تولیدات داخلی و مصرف داخلی و حمایت از تولید از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است و در همین راستا منطقه آزاد ماکو به عنوان پیشران توسعه اقتصادی استان مطرح است.

وی نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت مبلمان، دکوراسیون منزل و لوستر منطقه آزاد ماکو را نمایشگاهی هم سو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: منطقه آزاد ماکو را بر اساس اهدافی که نظام جمهوری اسلامی تعریف کرده به پیش می‌بریم و تلاش می‌کنیم که در این نمایشگاه‌ها با بالا بردن کیفیت تولید با تولیدات خارجی رقابت کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز در این مراسم گفت: در تلاش هستیم تا با ایجاد امکانات و ظرفیت های موجود، منطقه آزاد ماکو را به پایگاهی برای تولید و صادرات مبلمان در کشور تبدیل کنیم.

حسین فروزان اظهار داشت: در سال آینده نمایشگاه های تخصصی، منطقه ای و بین المللی مبلمان را در این نمایشگاه با حضور کشورهای همجوار برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: برپایی این نمایشگاه ها در راستای حمایت از تولید داخلی و تحقق فرامین رهبری با توجه به شعار سال انجام است.

نخستین نمایشگاه مبلمان، دکوراسیون منزل و لوستر به مدت 5 روز در محل دائمی نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد ماکو آغاز به کار کرده و از ساعت 16 لغایت 22 برای بازدید علاقه مندان دایر است.

این نمایشگاه در سه هزار متر مربع و در محل نمایشگاههای دائم منطقه آزاد ماکو با شرکت 35 تولید کننده از سراسر کشور گشایش یافت.

منطقه آزاد ماکو با پنج هزار کیلومتر وسعت شامل شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت است و در مرزهای کشورمان با جمهوری خودمختار نخجوان و ترکیه قرار دارد.

کد مطلب 3879550

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