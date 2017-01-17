۱۵ مدرسه در شهرستان تاکستان تخریبی و نیازمند نوسازی است

رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کمبود فضای آموزشی در تاکستان اظهار کرد: بیش از دو هزار واحد مسکونی بالای کمر بندی تاکستان حتی یک مدرسه هم ندارد و با توجه به اینکه بیشتراقشار کم درآمد در این مناطق سکونت دارند می تواند مشکلات فراوانی را به ویژه در مقاطع ابتدایی پدید آورد.

مدیر آموزش و پرورش تاکستان گفت: در حال حاضر یک مدرسه خیر ساز به همت حمداله و مسعود رحمانی در این منطقه در حال ساخت است که با حمایت فرماندار شهرستان امید واریم کار ساخت آن به زودی پایان یابد.

وی همچنین با توجه به قرار گرفتن در هفته شورای آموزش و پرورش تصریح کرد: والدین دانش آموزان در مشاوره دادن و همفکری با مدیران مدارس تعامل داشته باشند همچنین از مدیران مدارس هم خواسته ایم که از همفکری و مشاوره اولیای دانش آموزان استقبال کنند.

رحمانی مهمترین هدف شورای آموزش و پرورش را در شهرستان تاکستان مقابله با آسیبهای اجتماعی و ساخت مدرسه بیان کرد وافزود: فرماندار تاکستان به عنوان رئیس این شورا بیشترین نقش را در آن خواهد داشت.

مدیر آموزش و پروش تاکستان گفت: رفع مشکلات آموزش و پرورش بدون تعامل دیگر دستگاهها و ادارات امکان پذیر نیست و آموزش و پرورش بیشتر نقش سیاست گذار دارد.

رحمانی در خصوص استقبال کم اولیا برای ثبت نام فرزندان خود در مقطع پیش دبستانی هم گفت: این فرایند در پی مبلغ بالای شهریه اتفاق افتاد که با پیگیری های به عمل آمده مقرر شد مدارس بدون دریافت هزینه از خانواده های کم در آمد فرزندان آنها را ثبت نام کنند.

وی در پی اختلاف اداره آموزش و پرورش با اپراتورهای تلفن همراه هم تصریح کرد: با حکم دادگاه مقرر شده دکل یکی از مدارس به بیرون انتقال یابد که در پی انتقال دکل مدارس دیگر هم هستیم.

وی ادامه داد: گرچه کارشناسان تشخیص داده اند این دکلها بی ضرر هستند اما خواست اولیا و به طبع آن مجموعه آموزش و پرورش به خروج همه دکلها از مدارس است.

مدیر آموزش و پرورش تاکستان در ادامه همچنین از ارتقا ۷ پله ای تاکستان در بین مناطق ۱۴ گانه استان خبر داد.

وی همچنین با اشاره با اهمیت شورا گفت: به همین منظور از شورای معاونین، شورای دبیران و شورای دانش آموزان در تربیت نسلی با اخلاق و متدین کمک می گیریم.

شهر تاکستان ۲۰ هزار دانش آموز مقطع ابتدایی و متوسطه دارد که باید به آن ۱۵۰۰دانش آموز پیش دبستانی هم اضافه کرد.