مرکز ناباروری دولتی در استان البرز افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک جبارنیا پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به احداث سازه های جدید در بیمارستان کمالی کرج، اظهار کرد: در هفته سلامت سال آینده سازه ای پنج طبقه در بیمارستان کمالی احداث می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیمارستان کمالی قدمتی بیش از ۷۰ سال دارد، گفت: طبق هدف گذاری وزارت بهداشت این بیمارستان به بیمارستان جنرال زنان تبدیل خواهد شد.

رئیس بیمارستان کمالی کرج به افزایش تخت های این بیمارستان اشاره کرد و گفت: در هفته سلامت سال آینده ۲۰۰ تخت به این بیمارستان اضافه می شود که در مجموع تعداد تخت ها به ۴۰۰ می رسد.

وجود ۲۲۰ تخت فعال در بیمارستان کمالی

جبارنیا به وجود تنها مرکز «ام. آر. آی» دولتی در بیمارستان کمالی اشاره کرد و گفت: استقبال شهروندان از این مرکز بسیار بالا است و به صورت شبانه روزی ارائه خدمات می کند.

وی با اشاره به راه اندازی بخش «سی. سی. یو» بیمارستان کمالی، گفت: در این بخش خدماتی از قیبل تست ورزش، اِکو و غیره ارائه می شود.

رئیس بیمارستان کمالی به وجود ۲۲۰ تخت فعال بیمارستانی در بیمارستان کمالی اشاره کرد و گفت: همزمان به هفته سلامت سال آینده مرکز ناباروری دولتی نیز در این بیمارستان افتتاح می شود.

به گفته جبارنیا تجهیزات مرکز ناباروری دولتی بیمارستان کمالی از سوی وزارت بهداشت به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی البرز تحویل شده است.

وی راه اندازی مرکز ناباروری دولتی در استان البرز را در راستای تحقق سیاست های ازدیاد جمعیت دانست و گفت: این مرکز دهه فجر سال جاری افتتاح می شود.

رشد زایمان طبیعی در بیمارستان کمالی کرج

جبارنیا با اشاره به تولد سالانه ۱۴ هزار نوزاد در بیمارستان کمالی کرج، گفت: مرگ مادران یکی از شاخص های سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت است خوشبختانه در سال جاری حتی یک مورد مرگ مادر در استان البرز گزارش نشده است.

وی در بخش دیگری به آمار زایمان های طبیعی و سزارین در بیمارستان کمالی اشاره کرد و گفت: آمار زایمان طبیعی در این بیمارستان ۱۰ درصد نسبت به زایمان سزارین بیشتر است.

جبارنیا با تاکید بر اینکه ۴۰ درصد زایمان های طبیعی در این بیمارستان بدون درد انجام شده است، گفت: وزارت بهداشت و به تبع دانشگاه های علوم پزشکی در سطح کشور تلاش می کنند بانوان به سمت زایمان بدون درد سوق داده شوند.