استعفای مسجدجامعی به جلسه بعدی شورا موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده ۱۲ عضو متقاضی استعفا باید با ذکر دلایلش استعفای خود را به رئیس تقدیم کند و رئیس شورا در اولین جلسه علنی استعفا را در دستور کار قرار دهد.

بر اساس گفته رئیس شورای شهر تهران، قرار بر این شد که به دلیل ارائه بودجه در جلسه امروز استعفا از دستور کار خارج شود.

پس از گمانه زنی های متعدد در نهایت مهدی چمران عنوان کرد که خود احمد مسجدجامعی ابراز کرده است تمایلی به طرح استعفایش در جلسه فعلی شورا ندارد.

همچنین احمد مسجد جامعی در جمع خبرنگاران با گلایه نسبت به حواشی بررسی استعفایش از شورای شهر، گفت: من ۱۰ سال سابقه حضور در شورا را دارم و رئیس شورای شهر بوده ام؛ آیا ارائه وقت مرده در پایان زمان شورا برای ارائه و بررسی طرح استعفا درست است؟