دفتر تئاتر مردمی مسجد در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر درانی پور پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد پنج شنبه، ۳۰ دی ماه جاری در مسجد امام حسین بیرجند افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره با هدف احیای تئاتر بچه های مسجد تاسیس می شود، افزود: تئاتر مسجد تلاش می کند خلا تئاتر مدرن و حرفه ای را پر کند.

معاون فرهنگی حوزه هنری خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون پنج گروه تئاتر مردمی و مسجد در استان شناسایی شده که باید تقویت شوند.

درانی پور از برگزاری اولین جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد در خراسان جنوبی همزمان با هفته هنر انقلاب خبر داد و افزود: این جشنواره در محورهای اجتماعی، طنز، قصص قرآنی و مسجد و انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی مسجد و دفاع مقدس، مسجد و مدافعان حرم، سبک زندگی ایرانی اسلامی و روایات و زندگانی اهل بیت (ع) را از دیگر موضوعات و محورهای این جشنواره عنوان کرد.

معاون فرهنگی حوزه هنری خراسان جنوبی بیان کرد: این جشنواره از ۲۰ تا ۲۶ فروردین ماه سال آینده و همزمان با هفته هنر انقلاب برگزار می شود.

وی بیان کرد: علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این جشنواره تا پنجم بهمن ماه سال جاری به حوزه هنری استان مراجعه کنند.