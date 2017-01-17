دولت لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تعداد مدرسه سالم ۱۷ کلاس درس است که می‌تواند بخشی از کمبود به فضاهای آموزشی در سطح استان را رفع کند.

وی افزود: مشارکت خیرین مدرسه‌ساز در توسعه مدارس استان کم‌نظیر در تمامی کشور است و پروژه‌های متعددی توسط خیرین تاکنون به ثمر رسیده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به احداث ۳۵۲ مدرسه در قالب هزار ۳۹۸ کلاس درس توسط خیرین اشاره کرد و گفت: ساخت ۲۹ مدرسه در قالب ۱۴۱ کلاس درس نیز توسط خیرین در دست اقدام است.

لطفی متذکر شد: از این تعداد بنیاد برکت ۱۲ مدرسه در قالب ۵۷ کلاس در سطح استان احداث می‌کند و مشارکت بنیاد برکت در توسعه فضاهای آموزشی استان طی سال‌های اخیر قابل‌توجه است.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش دولتی با محدودیت‌های اعتباری توسعه فضاهای آموزشی مواجه است، مشارکت خیرین توانسته سهم عمده‌ای از نیازهای موجود را رفع کند.