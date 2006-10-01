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۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۱۳

نماينده اسبق ايران در سازمان ملل در گفتگو با"مهر"

تحريم ايران كارآيي ندارد/ بوش تنها به دنبال اعاده حيثيت است

تحريم ايران كارآيي ندارد/ بوش تنها به دنبال اعاده حيثيت است

سعيد رجايي خراساني تمديد يك ساله قانون تحريم ايران و امضا آن از جانب رئيس جمهور آمريكا را يك بازي سياسي ذكر كرد.

سعيد رجايي خراساني نماينده اسبق ايران در سازمان ملل  درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درباره تمديد يكساله تحريم  ايران و امضا آن از جانب رئيس جمهور آمريكا، گفت: اينگونه تحريم ها سياستي است كه از قبل انجام مي شده و اين عمل تنها يك شعار سياسي است.

وي درباره اثرات اين قبيل تحريم ها نيز اظهار داشت: تحريم آمريكا عليه ايران كارآيي زيادي ندارد، زيرا شركت هايي كه با ايران معامله مي كنند، منافعي دارند كه به آساني از آن نمي گذرند، اما آمريكا سعي دارد با اعمال فشار به اين شركت ها ايران را مجبور به قبول خواسته هاي خود كند.

نماينده اسبق ايران در سازمان ملل متحد با بيان اينكه بوش در حال حاضر حيثيت سياسي قابل توجهي در داخل آمريكا و سطح جهان ندارد، تصريح كرد: با توجه به شرايط كنوني جرج بوش با تمديد تحريم ها عليه ايران تنها به دنبال اعاده حيثيت و مطرح كردن خود است.

کد مطلب 387957

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