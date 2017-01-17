یاسر خاسب با اجرای «هدیه مرموز» در پردیس تئاتر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هدیه مرموز» که تاکنون در چند فستیوال جهانی حضور موفق داشته در کشورهایی چون ایتالیا، آلمان، فرانسه، هلند، لهستان، سوئیس، تونس، برزیل، دانمارک، هند و آمریکا اجرا شده از هفته اول بهمن‌ماه و همزمان با افتتاح پردیس تئاتر تهران در سالن شماره یک این مجموعه بزرگ تئاتری اجرا خواهد شد.

این نمایش فیزیکال تئاتر روایت تولد تا مرگ انسان در ارتباط با عروسکی از دنیای دیگر است. هدیه مرموز با طراحی و بازیگری و کارگردانی یاسر خاسب با افتتاح پردیس تئاتر تهران تا پایان بهمن‌ماه روی صحنه خواهد بود.

نمایش موفق «هدیه مرموز» اثر منتخب سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تاکنون در بخش فجر استانی چند استان کشور اجرا و با استقبال زیاد مخاطبان مواجه شده است. به‌زودی پیش‌فروش اینترنتی این نمایش برای اجرا در پردیس تئاتر تهران آغاز می شود.

پردیس تئاتر تهران از ماه بهمن و به مناسبت دهه مبارک فجر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

این مجموعه با داشتن 10 سالن نمایشی و امکانات مختلف در منطقه شرق تهران واقع در اتوبان امام علی جنوبی، خروجی شهید محلاتی (به سمت شرق)، خیابان شهید شاه‌آبادی جنوبی، بعد از میدان مالک اشتر، خیابان شهید بقایی، جنب فرهنگسرای خاوران واقع شده است.