خسارت سنگین آلودگی هوا به اقتصاد/کیفیت هوای کلانشهرها

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در نشست روز هوای پاک که در محل این سازمان برگزار شد، اظهارداشت: آلودگی هوا خسارت های بسیار سنگینی به اقتصاد کشورها وارد می کند. طول عمر را کم می کند و موضوع هم فقط محدود به کشورهای در حال توسعه نیست.

وی افزود: کشورهایی مثل چین، بحران شدید آلودگی هوا دارند که در ۲۳ شهر چین این مسئله حاد شده است. هند هم با این بحران روبه رو است، شهرهای اروپایی مثل پاریس، آتن و مادرید هم امسال مشکلات و معضلات آلودگی هوا داشته و مسئله محدود به نقطه ای خاص نیست و مشکل فراگیر است.

ابتکار تاکید کرد: با تلاشی که جمهوری اسلامی ایران داشت مسئله گرد و غبار را به عنوان یک مسئله جهانی عنوان کرده و جریان‌سازی کردیم.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: در کشور ما با آغاز بکار دولت یازدهم محیط زیست جایگاه خود را پیدا کرد و به مسئله آلودگی هوا توجه ویژه شد و دستگاه های مختلف همکاری خوبی در این راستا داشتند.

ابتکار گفت: امروز می توانیم بگوییم کیفیت هوای کلانشهرهای ما نسبت به سال ۹۲ روبه بهبود بوده اما هنوز شرایط ما مطلوب نیست.

وی تصریح کرد: برجام اتفاق خیلی مهمی بود و باعث شده امروز ما بتوانیم از فناوری های پارک بهتر و بیشتر استفاده کنیم. از تجربیات کشورهای دیگر و سرمایه گذاری شرکت هایی که در فناوری سبز کار کرده اند در ایران هم بهره ببریم.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: در برخی شهرها به دلایل مختلف هنوز نتوانسته ایم به برنامه هایمان برسیم. هنوز در شهر تهران خودروهای فرسوده بسیاری داریم اگرچه از اول مهر ماه امسال توانستیم تولید موتورسیکلت های کاربراتوری را متوقف کنیم.

ابتکار در پایان ضمن تاکید بر حمایت بزرگ مقام معظم رهبری بر قالب ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست، گفت: دولت گام های بزرگی را برداشته که با کمک مردم و مشارکت بیشتر بخش خصوصی نسبت به ایفای وظایف و اجرای نظامات محیط زیست در کشور به پیش می رویم.