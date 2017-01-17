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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین:

۱۴۱۰۰۰هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین به زیر کشت گندم رفت

۱۴۱۰۰۰هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین به زیر کشت گندم رفت

قزوین- مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: در سال زراعی جاری ۱۴۱ هزار و ۶۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی این استان به زیر کشت گندم رفت.

فرزاد خوش اخلاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این میزان سطح زیر کشت در سال زراعی جاری ۴۸ هزار و ۹۳۴ هکتار به گندم آبی و ۹۲ هزار و ۶۷۱ هکتار به گندم دیم اختصاص یافت.

وی افزود: از میزان ۴۸ هزار و ۹۳۴ هکتار گندم آبی کشت شده؛ ۲۸ هزار و ۲۸۸ هکتار از بذور گواهی شده و۲۰ هزار و ۶۴۶ هکتار نیز از بذور خود مصرفی استفاده شده است.

خوش اخلاق اضافه کرد: از میزان ۹۲ هزار و ۶۷۱ هکتار گندم دیم کشت شده در اراضی کشاورزی استان ۳۶ هزار و ۴۲۰ هکتار از بذور گواهی شده و ۵۶ هزا رو ۲۵۱ هکتار نیز از بذور خود مصرفی  در مزارع کشاورزی کشت شده است.

مدیر زراعت  سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت =: از مجموع سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشت شده در اراضی کشاورزی استان در سال زراعی جاری؛   یک هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی و ۱۶ هزار و ۲۰۰ هکتار گندم دیم توسط کشاورزان بیمه شده است.

خوش اخلاق  یاد آور شد: این میزان سطح زیر کشت گندم که به زیر پوشش بیمه رفته است شامل حوادث سرمازدگی، تگرگ و آتش سوزی است.

وی ارقام کشت شده گندم آبی در اراضی کشاورزی استان را؛ پیشگام، پیشتاز، اروم، سیردان، پارسی و سیوند و ارقام کشت شده گندم دیم را؛ آذر ۲ و سرداری ذکر کرد.

این مسئول بخش کشاورزی تصریح کرد : با توجه به شرایط  آب و هوایی در استان و کاهش شدید نزولات جوی نسبت به زمان مشابه و آمار بلند مدت به لحاظ رشد فیزیکی نسبت به سال گذشته مزارع گندم از سطح سبز پایین تری برخوردار است.

کد مطلب 3879575

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