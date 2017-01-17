اختتامیه جشنواره «قرآن و عترت» در رامیان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، طیبه رجنی عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره عترت و قرآنی که درسالن ارشاد رامیان برگزار شد، اظهار کرد: در مجموع هزار و 451 اثر به این جشنواره ارسال شده بود.

وی افزود: در رشته نقاشی ۱۵۳ اثر به این دبیرخانه ارسال شد که به ترتیب خانم فهیمه بای از گنبد و آقای حمیدرضا فرخی از گرگان نفر برتر شدند، ضمن اینکه خانم زینب یازرلو از گنبد، فهیمه رستمی از گرگان، سلیمه قزل از بندر ترکمن، سید سمیع الله علوی از بندرگز و خانم زهره رحمانی از گرگان نفرات برگزیده این بخش شدند و لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند.

وی ادامه داد: در بخش خوشنویسی ۲۰۰ اثر به دبیر خانه رسید که در این بخش آقایان مسعود واحدی، محمد بازیار، حسن کاوسی و علی اکبر الهی پور از گنبد، خانم ملیحه بای از رامیان نفرات برگزیده بودند، ضمن اینکه آقایان علی اکبر میر عزیزی و مرتضی اسلامی فر از گنبد شایسته تقدیر شدند.

رجنی خاطرنشان کرد: در رشته پوستر ۲۳۲ اثر به این دبیرخانه رسید و به ترتیب خانم پریا خاندوزی از گرگان به عنوان نفر منتخب لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کرد، آقای علی اصغر رجبلو از رامیان، نیلوفر جمال‌زایی، الهام شمس آبادی و نازنین نیاکان از گرگان هم به عنوان نفرات برگزیده لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند.

رجنی تصریح کرد: در بخش رشته عکاسی هم ۶۵۰ اثر به دبیرخانه رسید که آقای صادق قلیچ‌لی از آزادشهر نفر منتخب شد، ضمن اینکه آقایان شریف نیک منش، رضا شاهینی، علی فدایی سید سینا سیدالنگی از گرگان و خانم مهدیس نظری بخت از گنبد به عنوان نفرات برگزیده انتخاب و لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند.

رییس اداره ارشاد اسلامی شهرستان رامیان گفت: در رشته نقاشی خط ۱۲۰ اثر به این دبیرخانه ارسال شد که آقای حشمت ناصری از گرگان نفر منتخب شد، ضمن اینکه علی زورستان از گرگان، سودابه صادقلو و آقایان سیدعلی حسینی و محمد رجبلو از رامیان به عنوان نفرات برگزیده انتخاب و لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند.

رجنی افزود: در حاشیه این جشنواره نمایشگاه آثار قرآنی نیز افتتاح شده و به اثر ارسالی از امور زندانهای گنبد کاووس نیز لوح تقدیر جشنواره و جایزه نقدی اهدا شد.