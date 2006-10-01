تا كنون620 ميليارد تومان اعتبار دولتي بابت بازسازي بم تخصيص داده شده است

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر ،‌محمد سعيدي كيا درجمع خبرنگاران در مورد برنامه بازسازي بم طبق برنامه زمان بندي شده ،‌افزود:‌براساس مصوبه دولت و برنامه ريزي انجام شده كارساخت وساز خانه هاي روستايي بايد تا پايان سال گذشته تمام مي شد كه 97 درصد ساخت و سازها در زمان مقرر ( پايان سال 84 )‌ به اتمام رسيده است .

به گفته وي، همچنين در مورد ساخت وساز در شهربم ،‌كار ساخت خانه هاي مسكوني و واحدهاي تجاري تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد و بازسازي بم براساس برنامه ريزي انجام شده در حال انجام است .

سعيدي كيا با اشاره به اينكه در برخي موارد در زمينه بازسازي بم با كمبود اعتبارات مواجه بوده ام، تاكيد كرد: ساخت ورزشگاه ، بيمارستان ،‌كتابخانه مركزي بم و برخي ادارات مانند دادگستري و اداره پليس در حال انجام است كه تا پايان سال 86 به اتمام مي رسد .

وزيرمسكن و شهرسازي در مورد اعتبارات پرداختي بابت انجام عمليات بازسازي بم ،‌تصريح كرد:‌ اعتبارات پرداختي بابت بازسازي بم درسه بخش اعتبارات دولت ، وام پرداختي از سوي دولت و ‌كمك هاي خارجي بوده است و در بخش اعتبارات دولتي مبلغ 20 ميليارد تومان اعتباردرسال 82 ،‌200 ميليارد تومان در سال 83 (90 درصد جذب شده )‌،‌ ‌200 ميليارد تومان اعتباردر سال 84( 80 درصد آن جذب شده )‌ و 200 ميليارد تومان نيز در سال جاري تخصيص داده شده است .

سعيدي كيا اظهار اميدواري كرد كه بتوان كسري اعتبارات پرداختي بايت بازسازي بم را به عنوان متمم بودجه يا بودجه بعدي دريافت كرد.

وي مجموع تسهيلات بانكي پرداختي بابت بازسازي بم را تا كنون 580 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: تا كنون تمامي اين ميزان تسهيلات بانكي جذب نشده است و ‌ به تدريج جذب مي شود .

سعيدي كيا پرداخت 220 ميليون دلار وام از سوي بانك جهاني (كه 80 تا 90 ميليون دلار جذب شده )‌ ،20 ميليون دلار از سوي اسپانيا ،‌100 ميليون دلار از سوي بانك توسعه اسلامي ،‌ 12 ميليون دلار كمك هاي نقدي تمامي كشورهاي خارجي ،‌اجراي چندين كار ساخت وساز توسط ژاپن و فرانسه هر يك با سرمايه پنج ميليون دلار و ساخت وساز در حدود 50 تا 60 ميليون دلار توسط موسسات خيريه و يا مردم كشورهاي هلند ،‌آلمان وتركيه را مجموع كمك هاي خارجي برا ي بازسازي بم اعلام كرد.

وي با اشاره به رعايت استانداردهاي ساخت وساز در تمامي ساختمان هاي ساخته شده در بم، گفت:‌ كنترل تمامي مصالح ساختماني ،‌نظارت فني بر ساخت وسازها با حضور ناظرين و ارائه شناسنامه فني براي ساختمان از موارد مورد اجرا در ساخت وسازهاي بم است .

سعيدي كيا با اعلام اينكه هم اكنون كار ساخت وساز واحدهاي آسيب ديده ناشي از زلزله در نقاط ديگر مانند استان لرستان مشابه بم اجرا مي شود ،‌تاكيد كرد:‌ براساس برنامه ريزي صورت گرفته در استان لرستان مقرر شده 30 هزار واحد روستايي و 10 هزار واحد شهري ساخته شود كه هم اكنون در روستاها 18 هزار واحد بتن پي ريخته شده ،‌12 هزار واحد اسكلت نصب شده و 550 واحد سقف شده و در شهر كار ساخت يك هزارواحد آغازشده ،‌46 اسكلت نصب شده و 110 واحد به اتمام رسيده است .

وي با اشاره به برگزاري يادآوره فيلم و عكس در سالگرد زلزله بم (پنجم دي ماه )‌ گفت: يادواره فيلم و عكس بم با موضوع حوادث غير مترقبه و در راستاي امداد و نجات ،‌اسكان موقت ، بازسازي و فعاليت هاي انجام شده از زمان زلزله تا كنون ازسوي وزارت مسكن وشهرسازي و با همكاري ستاد راهبري بم برگزار مي شود .