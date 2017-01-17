تمرکززدایی در عرصه هنر از مطالبات جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا ساعی سه شنبه در حاشیه دومین جشنواره تئاتر فجر آذربایجان شرقی، ضمن ابراز خرسندی از روند تمرکززدایی جشنواره هایی مانند فیلم و تئاتر فجر گفت: تمرکززدایی در خصوص جشنواره ها با توجه به تعدد فرهنگ بومی و فرهنگ نواحی در کشور، این امکان را فراهم می کند تا هنرمندان سایر مناطق کشور بتوانند در کنار هنرمندان مطرح این عرصه حضور یافته و خود را معرفی کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در تمام حوزه های اقتصادی، علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر موارد همه چیز در پایتخت متمرکز شده است و با توجه به وضع آلودگی هوای تهران، ترافیک، کاهش ظرفیت و کشش پایتخت و تحمیل هزینه رفت و آمد و اسکان برای شهرستانی ها، برگزاری همه جشنواره ها در تهران دیگر میسر نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تمرکززدایی را یکی از عوامل مؤثر در اشاعه فرهنگ، بخصوص با تکیه بر هنر بومی دانست و افزود: در این نوع جشنواره ها مسئولان کشوری نیز باید دعوت شوند تا بدین نحو هنرمندان استانها بطور شایسته معرفی شوند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه عمده مخاطبان تئاتر جوانان هستند، این مطالبه به حق تمام افراد و هنرمندان شهرستانی است که در جشنواره ها حضور پیدا کنند و از اخبار آن مطلع شوند.

ساعی با اشاره به اینکه جالی خالی تئاتر و موسیقی در سبد خانوار شهرستان ها بسیار احساس می شود، گفت: جوانان همیشه طالب فرهنگ و هنر هستند، گرچه شاید بعضی خانواده ها این آگاهی را ندارند، باید به هنر تئاتر به عنوان ظرفیتی برای پر کردن اوقات فراغت و اشاعه فرهنگ بومی بین جوانان توجه شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، خاطر نشان کرد: هنر وسیله ای برای نهادینه و پررنگ کردن هویت و فرهنگ یک کشور است تا به کمک آن داشته هایمان را معرفی کنیم و جشنواره ها بهترین ابزار برای کمک به احیای فرهنگ هستند و می توان با تبلیغات محیطی و رسانه ای مناسب هنر را وارد سبد زندگی خانواده ها کرد.