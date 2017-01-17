۳۵۰ هزار دانش آموز خوزستان در المپیاد ورزشی مدارس حضور داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود معزی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان در سالن جلسات استاندار با اشاره به اینکه المپیاد ورزشی در واقع ورزش مدارس است،اظهار کرد: سیاست های کلی اداره کل ورزش و جوانان در حوزه آموزش و پرورش برنامه ریزی شده و توسعه سواد حرکتی در بین دانش آموزان هدف اصلی این معاون است.

وی افزود: تمامی برنامه های آموزش و پرورش به مدرسه ختم می شود و تلاش می کنیم تا برنامه ها به صورت جذاب برای دانش آموزان اجرا شود.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: امسال دقیقا سال سوم است که در اخلاق محوری یک معاون فرهنگی هم انتخاب کردیم که برای اعزام دانش آموزان به مسابقات و المپیادها این کاروان های ورزشی را همراهی می کند.

معزی بیان کرد: بزرگترین نهضت داوطلبی در حوزه ورزش را در استان خوزستان راه اندازی و ۳۵۰ هزار نفر دانش آموز را تحت پوشش برگزاری المپیاد ورزشی مدارس قرار دادیم.