برجام یکساله و پیامهای ریز و درشت به ترامپ

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی؛ اجرای توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ یا بهتر بگوئیم برنامه جامع اقدام مشترک یکساله شده و در همین راستا از روز گذشته شخصیت ها و نهادهای بین المللی پیام هایی را مخابره کرده اند که برآیند این پیام ها نشان می دهد از نگاه طرف های خارجی برجام توافقی مناسب است و از همین رو «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا، باید به آن پایبند باشد.

پیام بلندبالای موگرینی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزو اولین نفراتی بود که در سالگرد اجرایی شدن برجام با انتشار پیامی از آن حمایت کرد.

فدریکا موگرینی، در اولین سالروز اجرای برجام یادداشتی را به رشته تحریر در آورد و در آن عنوان داشت: «دقیقا یک سال پیش، ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران اجرای برجام در خصوص برنامه هسته ای ایران را آغاز کردند. این اقدام در نتیجه تصمیمات شجاعانه، رهبری سیاسی، عزم گروهی و سخت کوشی تحقق یافت. پس از گذشت یک سال ما می توانیم به روشنی بگوییم که تفاهم با ایران در جریان است و ما می بایست آن را حفظ کنیم.

موگرینی: بدون شک اتحادیه اروپا با قدرت تمام به توافقنامه چند جانبه پایبند است. این توافقنامه در نتیجه تلاشهای گروه E۳/EU+۳ و ایران شکل گرفت اما هم اکنون با توجه به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد، متعلق به تمام جامعه بین المللی است من به تمام کسانی که چه در مورد شرایط توافقنامه و چه در مورد صرف توافق با ایران ابراز نگرانی کرده اند می گویم هم اکنون زمان آن رسیده که از نزدیک به حقایق نگاه کنند.

این توافقنامه در وهله اول با حل یکی ازمناقشات قدیمی و مداوم از طریق روشهای مسالمت آمیز، مفید بودن خود را نشان داد. در غیاب چنین توافقی ممکن بود امروزه شاهد درگیری نظامی دیگری در منطقه ایکه در حال حاضرنیز بیش از حد بی ثبات است، باشیم.

این توافقنامه، یکسال پس از آغاز اجرای آن،هدف اصلی خود را که همانا اطمینان از ماهیت کاملأ صلح آمیز و غیر نظامی برنامه هسته ای ایران بود را محقق نمود. آژانس بین المللی انرژی اتمی، بعنوان دیده بان هسته ای سازمان ملل متحد، تا کنون با ارائه چهار گزارش به پایبند بودن کامل ایران به تعهدات هسته ای خود اذعان داشته است. این بدین معنی است که برنامه هسته ای ایران بطور چشمگیری اصلاح شده، در مقیاس کوچکتری در حال انجام بوده و همچنین تحت نظارت دقیق آژانس بین المللی انرژی اتمی است. کمیسیون مشترک –که من هماهنگ کننده آن هستم- بصورت مداوم بر اجرای این توافقنامه نظارت دارد و با برگزاری جلسات منظم قادر به شناسایی کوچکترین انحراف احتمالی و در صورت نیازانجام اقدامات اصلاحی است.

بدون شک اتحادیه اروپا با قدرت تمام به توافقنامه چند جانبه پایبند است. این توافقنامه در نتیجه تلاشهای گروه E۳/EU+۳ و ایران شکل گرفت اما هم اکنون با توجه به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد، متعلق به تمام جامعه بین المللی است.»

پیام اوباما

کاخ سفید نیز با انتشار بیانیه ای به انتشار اظهارات «باراک اوباما» رئیس جمهور در حالِ گذار آمریکا در سالگرد اجرای توافق هسته‌ ای در ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی پرداخت.

جان کری: با ادامه راستی آزمائی آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت هسته ای ایران، دیگر تردیدی نیست که این توافق در حال ادامه یافتن است در بیانیه منتشره توسط کاخ سفید در این باره آمده است: توافق هسته ای با ایران به نتایج مهم و ملموسی دست یافت به گونه ای که اگر چنین توافقی نبود، آمریکا امروز با چالش های بیشتری مواجه می شد.

در ادامه این بیانیه ادعا شده است: برجام آمریکا و جهان را امن تر کرده است. این توافق، برنامه هسته ای ایران را با بازرسی های شدید و راستی آزمائی های بی سابقه ای مواجه ساخت.

کاخ سفید در ادامه اذعان کرد: ایران در حال عمل به تعهدات خود در زمینه توافق هسته ای است و این امر به معنی موفقیت دیپلماسی است.

«باراک اوباما» در ادامه پیام خود به مناسبت سالگرد توافق هسته ایِ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» با تکرار ادعاهای نخ نمای گذشته این کشور مدعی شد: توافق هسته ای با ایران را باید در برابر گزینه های دیگر مورد سنجش قرار داد. توافق مذکور تصمیم دیپلماتیکی بود که ایران را از دست یابی به سلاح اتمی بازداشت و لذا در برابر برنامه هسته ای نامحدود ایران و یا جنگ دیگری در خاورمیانه دارای اولویت است.

استقبال سازمان ملل

«فرحان حق» معاون سخنگوی سازمان ملل در کنفرانس خبری با استقبال از یکساله شدن اجرای برجام گفت: سازمان ملل اولین سالگرد اجرای توافق هسته ای ایران را که یک توافق تاریخی بود گرامی می دارد.

به گفته فرحان حق، برجام نقشی بزرگ در اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران داشته است. سازمان ملل از همه اعضای خود می خواهد تا از این توافق حمایت کرده و به اجرای آن کمک کنند.

فرحان حق در پایان تاکید کرد: این مهم است که برجام منافع قابل لمسی برای مردم ایران داشته باشد.

حمایت جان کری

«جان کری» وزیر خارجه آمریکا نیز پس از گذشت یک سال از اجرای برجام در ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی با انتشار پیامی به بیان دیدگاه های خود در این باره پرداخت و در پیام خود، توافق هسته ایِ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» را یک «درک تاریخی» خطاب کرد و با تکرار ادعاهای نخ نمای گذشته این کشور مدعی شد که این توافق ایران را از دست یافتن به سلاح هسته ای بازداشته است!

وی در بخش دیگری از این پیام گفت: با ادامه راستی آزمائی آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت هسته ای ایران، دیگر تردیدی نیست که این توافق در حال ادامه یافتن است. همه طرف ها به تعهدات خود در این توافق عمل کرده اند.

تلاش های آلمان

در این میان اما سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرد دولت این کشور سرگرم رایزنی با دولت بعدی آمریکا برای حفظ توافق هسته ای با ایران(برجام) است.

«مارتین شافر» گفت: وقتی ما با واشنگتن صحبت کردیم توافقات پا بر جا بودند و هنوز هم به قوت خود باقی هستند. ما در حفظ درست توافقات منافعی داریم و تایید می کنم که ما مذاکرات با دولت بعدی آمریکا در این خصوص را به طریقه صحیحی از سرگرفتیم.

توصیه پاور به ترامپ

«سامانتا پاور» که آخرین روزهای حضور خود در سازمان ملل به عنوان نماینده آمریکا را سپری می کند، در کنفرانسی خبری گفت: توافق هسته ای انجام شده میان ایران و کشورهای ۱+۵ برای متوقف کردن پیشرفت هسته ای ایران «کارگر» افتاده و عاقلانه است که «دونالد ترامپ» آن را حفظ کند.

پاور در ادامه با تکرارا ادعاهای بی اساس آمریکا علیه ایران گفت: برای ما که تهدیدی را که ایران از طریق اقدامات بی ثبات کننده اش در منطقه و از طریق حمایتش از تروریسم ایجاد می کند، مشاهده می کنیم بسیار عاقلانه خواهد بود که توافقی را که مخالف تسلیحات کشتار جمعی در این کشور است، حفظ کند. لازم است ما در جهت تقویت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دولت آتی آمریکا بسیار قدرتمند عمل کنیم. لازم است که به قدرت درباره موارد نقض هنجارهای بین المللی که در خارج از چارچوب توافق و مطمئنا هر آنچه در چارچوب توافق روی می دهد، هشدار دهیم. البته این تمامی نظر ما درباره تهدید ایران برای صلح و امنیت نیست. مسائل دیگری وجود دارد که بسیار مهم هستند. درباره سوریه با تضمین این موضوع که از تغییری تنش زا پرهیز کنیم، مهم است که مذاکرات دستکم ادامه پیدا کند.

نکته کلیدی پیام ها

پیام ها و نقل قول های ذکر شده در این مطلب و همچنین مرور اظهارات دیگر شخصیت های بین المللی در خصوص برجام نشان می دهد که همگی آنها نگران برخورد دولت آتی آمریکا با برجام هستند.

در این میان افرادی که از سوی ترامپ برای پست های کلیدی دولت وی انتخاب شده اند نیز رویکردهای متفاوتی در قبال برجام داشته اند برای مثال، «مایک پمپئو» که در زمان انعقاد توافق هسته ای از مخالفان آن محسوب می شد، اخیرا در نشست استماع سنا گفت: «رژیمی که برای نظارت بر فعالیت های هسته‌ای ایران وضع شده بسیار خوب است با این حال ایرانی ها در تقلب حرفه ای هستند! و باید به دقت بر اجرای این موارد نظارت کرد. با وجودی که به عنوان عضو مجلس نمایندگان با این توافق مخالفت کردم ولی در صورت تایید من به عنوان رئیس سیا، نقش من تغییر خواهد کرد.»

ترامپ برای پیشبرد سیاست های مورد نظر خود ناگزیر از همکاری با اروپا و حتی روسیه و چین است «جیمز ماتیس» گزینه پیشنهادی ترامپ برای تصدی پست وزارت دفاع آمریکا نیز در جلسه استماع سنا درباره برجام گفت: این توافق [برجام] ناقص است، اما آمریکا باید از آن حمایت کند... زمانی که آمریکا قولی می دهد، باید به آن وفادار بماند.

اما «رکس تیلرسون» وزیر خارجه پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در نشست تایید صلاحیتش در سنا به اظهار نظر درباره برجام پرداخت و با بیان اینکه ایران نباید غنی‌سازی و مواد غنی‌شده داشته باشد، گفت: باید برجام را کامل بازبینی کنیم. درباره این توافق اخیر، باید بگویم که توان ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را محدود می‌کند. در صورتی که من تأیید شوم، پیشنهاد من بازنگری کامل در توافق هسته‌ای و هر کدام از توافقات جانبی است که طبق دریافت من بخشی از آن توافق است. بنابراین من فکر می‌کنم حیطه‌های دیگری هستند که بایستی آنها را مورد بررسی قرار داد. مهم‌تر از همه این است که در پایان این توافق چه اتفاقی می‌افتد؟ آنچه در پایان این توافق اتفاق می‌افتد بایستی ساز و کاری باشد که توان دستیابی به سلاح هسته‌ای را از ایران سلب می‌کند و این یعنی: عدم غنی‌سازی اورانیوم در ایران؛ عدم ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای در ایران.»

وی افزود: «طیف دیگر مسئله این است که ایران به چه چیزی دست پیدا می‌کند؟ ما با شریکانمان همکاری می‌کنیم تا برای ایران امکان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای (برق هسته‌ای، کاربردهای هسته‌ای و کاربردهای صنتعی) را فراهم کنیم. اما این کار، در یک فرایند کنترل‌شده انجام خواهد شد و ما با شریکانمان برای انجام آن همکاری خواهیم کرد.

این رویکرد مردان منتخب ترامپ نشان می دهد که هنوز رویکرد قطعی دولت آتی آمریکا در برابر ایران هنوز روشن نیست و باید دید چهره جنجالی کاخ سفید چه مسیری را در مورد ایران و برجام انتخاب می کند.

ترامپ برای پیشبرد سیاست های مورد نظر خود ناگزیر از همکاری با اروپا و حتی روسیه و چین است و نظر به آنکه طرف های مقابل آمریکا مایل به نقض برجام نیستند به نظر می رسد که دولت جدید آمریکا در صورت تمایل برای نقض برجام راه مشکلی را در پیش خواهد داشت.