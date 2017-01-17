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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۲

عضو شورای شهر تهران:

رئیس شورای شهر نامه اعتراضی به شورای نگهبان بنویسد

رئیس شورای شهر نامه اعتراضی به شورای نگهبان بنویسد

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به مسائلی که شهردار تهران در جلسه علنی مبنی بر برخی مصوبات لایحه برنامه ششم عنوان کرده، ضروری است رئیس شورا نامه ای به شورای نگهبان بنویسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سرخو در سیصد و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران گفت: امروز شهردار تهران درباره برخی مصوبات لایحه برنامه ششم توسعه مسائلی را مطرح کرد که یکی از بندهای آن می تواند باعث انحلال عملی شوراها شود لذا پیشنهاد می کنم رئیس شورای شهر نامه ای خطاب به شورای نگهبان بنویسد که دستگاه های عمومی غیردولتی شامل قانون محاسبات نشوند.

وی افزود: این مشکل را ما در سازمان تامین اجتماعی نیز داریم.

سرخو با اشاره به لایحه بودجه شهرداری نیز گفت: به رئیس شورای شهر پیشنهاد می کنم همین امروز دستور دهند که متن کامل لایحه بودجه در اختیار همه اعضا قرار گیرد.

مهدی چمران در پاسخ به تذکر اول گفت: این مورد انجام شده و من حتی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نوشته ام و با برخی از اعضای شورای نگهبان نیز ملاقات خصوصی داشته ام.

وی با اشاره به تذکر دوم نیز گفت: این مورد نیز انجام شده و به زودی در اختیار همه اعضا قرار می گیرد.

کد مطلب 3879584
سیامک صدیقی

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