حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جو نسبتا پایدار بر روی استان طی امروز و فردا است، اظهار داشت: بر این اساس برای دو روز آینده در اکثر نقاط استان وضعیت جوی به صورت صاف تا قسمتی ابری و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه درکلان‌شهر اصفهان و مناطق صنعتی شرایط غبارآلودگی وجود دارد، ابراز داشت: از روز پنجشنبه نیز به علت نزدیک شدن امواج ناپایدار، افزایش ابر وزش باد نسبتا شدید و بارش به ویژه در مناطق جنوبی و غربی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا در اکثر نقاط استان اصفهان بین دو تا سه درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد، بیان داشت: هوای شهر اصفهان نیز شرایط جوی و دمایی نسبتاً پایداری را خواهد داشت.