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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان:

مناطق جنوبی و غربی اصفهان پایان هفته بارانی می‌شود

مناطق جنوبی و غربی اصفهان پایان هفته بارانی می‌شود

اصفهان – رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: با توجه به ورود سامانه ناپایدار به استان برای روزهای پایانی هفته بارش در مناطق جنوبی و غربی استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جو نسبتا پایدار بر روی استان طی امروز و فردا است، اظهار داشت: بر این اساس برای دو روز آینده  در اکثر نقاط استان وضعیت جوی به صورت صاف تا قسمتی ابری و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه درکلان‌شهر اصفهان و مناطق صنعتی شرایط غبارآلودگی وجود دارد، ابراز داشت: از روز پنجشنبه نیز به علت نزدیک شدن امواج ناپایدار، افزایش ابر وزش باد نسبتا شدید و بارش به ویژه در مناطق جنوبی و غربی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا در اکثر نقاط استان اصفهان بین دو تا سه درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد، بیان  داشت: هوای شهر اصفهان نیز شرایط جوی و  دمایی نسبتاً پایداری را خواهد داشت.

کد مطلب 3879590

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