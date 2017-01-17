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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی:

نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بیشتر از افراد کم سواد است/۴۰هزار بیکار

نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بیشتر از افراد کم سواد است/۴۰هزار بیکار

بجنورد- نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر از افراد کم سواد است.

هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل اشتغال که گریبانگیر جوانان خراسان شمالی شده است، اظهار کرد: ایجاد کسب و کارهای کوچک تنها بخشی از راه حل این مشکل است.

قوامی با تاکید بر ایجاد زیرساخت هایی به منظور اشتغال پایدار برای جوانان عنوان کرد: راه اندازی صنایعی همچون فولاد و گسترش پتروشیمی می تواند در این زمینه موثر باشد.

وی بر ضرورت اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان جویای کار تاکید کرد و گفت: نرخ بیکاری در بین این افراد  ۲۵ درصد از افراد کم سواد جویای کار بیشتر است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم ارتباط نزدیک بین دانشگاه ها و بخش های مختلف جامعه سبب شده تا بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار تناسب وجود نداشته باشد.

قوامی با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه، گفت: به منظور حمایت از این افراد، کارگاه ها و کارفرمایانی که فارغ التحصیلان را به کار بگیرند به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه کارفرمایی معاف هستند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی امید تسهیلاتی را برای ایجاد کسب و کار و فراهم آوردن زمینه اشتغال ارائه می دهند، عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار بیکار در خراسان شمالی وجود دارد که برای ایجاد اشتغال آنان باید برنامه ریزی های مدونی انجام شود.

کد مطلب 3879591

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