نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بیشتر از افراد کم سواد است/۴۰هزار بیکار

هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل اشتغال که گریبانگیر جوانان خراسان شمالی شده است، اظهار کرد: ایجاد کسب و کارهای کوچک تنها بخشی از راه حل این مشکل است.

قوامی با تاکید بر ایجاد زیرساخت هایی به منظور اشتغال پایدار برای جوانان عنوان کرد: راه اندازی صنایعی همچون فولاد و گسترش پتروشیمی می تواند در این زمینه موثر باشد.

وی بر ضرورت اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان جویای کار تاکید کرد و گفت: نرخ بیکاری در بین این افراد ۲۵ درصد از افراد کم سواد جویای کار بیشتر است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم ارتباط نزدیک بین دانشگاه ها و بخش های مختلف جامعه سبب شده تا بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار تناسب وجود نداشته باشد.

قوامی با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه، گفت: به منظور حمایت از این افراد، کارگاه ها و کارفرمایانی که فارغ التحصیلان را به کار بگیرند به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه کارفرمایی معاف هستند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی امید تسهیلاتی را برای ایجاد کسب و کار و فراهم آوردن زمینه اشتغال ارائه می دهند، عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار بیکار در خراسان شمالی وجود دارد که برای ایجاد اشتغال آنان باید برنامه ریزی های مدونی انجام شود.