مترو قم رکورددار سرعت حفاری در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری قرآن پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین شکرانه اتمام حفاری خط a و کلنگ زنی خط b مترو قم که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در شهرداری منطقه ۵ قم برگزار شد، با اشاره به اینکه امیدواریم این مترو شروعی از استفاده کلان شهر قم از مواهب سیستم حمل و نقل عمومی باشد، اظهار کرد: خط یک قطار شهری قم در سال ۸۷ آغاز شده است و در سال ۸۸ دو مصوبه در شورای ترافیک در رابطه با اجرای کریدور خط دو مترو مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ حفاری خط یک مترو آغاز شد، افزود: با خرید دستگاه‌های لازم حفاری خط یک مترو کلنگ زنی شد و امروز نزدیک ۱۲ روز است که حفاری این خط تمام شده و در واقع ۵ سال و ۴ ماه حفاری این ۱۰ کیلومتر به طول انجامید.

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم با بیان اینکه روزانه ۱۰ متر حفاری داشته‌ایم، تأکید کرد: رکود حفاری در کشور توسط قرارگاه خاتم در این مترو به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه مطالعات حفاری خط ۲ در حال انجام است، تصریح کرد: حفاری خط دو مترو کلنگ زنی خواهد شد که این خط دو از پردیسان آغاز می‌شود.

قاری قرآن با تأکید بر اینکه فاینانس واگن‌ها را از کشور روسیه پیگیری می‌کنیم، تأکید کرد: بانک سپه به عنوان بانک عامل این فاینانس انتخاب شده است و اگر کار به خوبی پیش برود امکان ورود واکن‌ها در سال ۹۶ به قم فراهم می‌شود.

اعتبارات قطار شهری در قم کمترین حد است

وی با اشاره به اینکه اعتبارات قطار شهری در کل کشور کم شده است، افزود: در استان قم این منابع کمترین حد است، البته منابع قطار شهری کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم ادامه داد: فاز اول پروژه مترو قم شامل ۶ ایستگاه است از قلعه کامکار تا میدان شهید مطهری تا دو سال آینده به شرطی که واگن‌ها فراهم شود و قرارداد اصلاح شود، بهره‌برداری خواهد شد.

وی تصریح کرد: باید برای ایجاد مسائل مسافرخیزی برای خط دو این پروژه برنامه ریزی‌هایی صورت بگیرد.

قاری قرآن با تأکید بر خطرات حفاری، عنوان کرد: خوشبختانه در استان قم هیچ گونه حادثه‌ای در حین حفاری اتفاق نیفتاد.