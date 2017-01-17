آلودگی هوا ناشی از تردد خودروها در اردبیل قابل محاسبه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداپرست ظهر سه‌شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: منابع آلاینده هوا شامل دو دسته طبیعی و مصنوعی است و در بخش مصنوعی ۶۰ درصد از آلودگی مربوط به تردد خودروها است.

وی افزود: این در حالی است که استان اردبیل تنها یک ایستگاه پایش جوی کیفیت هوا داشته و به همین دلیل میزان‌آلودگی هوا با منبع تردد خودروها قابل محاسبه نیست.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان تأکید کرد: برای تهیه ایستگاه‌های سنجش کیفی لازم است اعتباری از طریق مدیریت بحران یا شهرداری به همراه این اداره کل تأمین شود که متأسفانه تاکنون اعتبار لازم اختصاص نیافته است.

خداپرست با اذعان به اینکه هزینه تهیه هر ایستگاه ۵۰۰ میلیون تومان است، ادامه داد: هر ایستگاه می‌تواند میزان پنج گاز سمی و ذرات معلق را اندازه‌گیری کند و لازم است حداقل در مرکز شهر اردبیل یک ایستگاه به منظور سنجش آلودگی هوا نصب شود.

وی با تأکید به اینکه در بسیاری از استان‌ها شهرداری‌ها خود نسبت به تهیه ایستگاه اقدام کرده‌اند، افزود: ما با شهرداری اردبیل در این خصوص تفاهم‌نامه‌ای منعقد کردیم و امیدواریم به واسطه آن نسبت به خرید ایستگاه بتوان اقدام کرد.

وی به فعالیت هشت مرکز معاینه فنی خودرو اشاره کرد و گفت: از این تعداد چهار مورد در شهر اردبیل مستقر است و از چهار مورد فعال در اردبیل سه مرکز می‌تواند آلایش خودروهای سنگین را نیز ارزیابی کند.

شناسایی 13 صنعت آلاینده هوا در اردبیل

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان همچنین از جمله دلایل افزایش آلودگی هوا را کمبود فضای سبز دانست و متذکر شد: در خود استان اردبیل کمبود فضای سبز یکی از معضلات محسوب می‌شود.

به گفته خداپرست میانگین استانی سرانه فضای سبز در سال ۹۳، ۹.۱۱ مترمربع برای هر شهروند بوده که در سال گذشته به ۹.۴۹ مترمربع افزایش یافته است و این در حالی است که میانگین کشوری فضای سبز ۱۲ مترمربع برای هر شهروند است.

وی در خصوص وضعیت فعالیت صنایع آلاینده در استان که منجر به آلودگی هوا می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر ۱۸۶ صنعت فعال در استان به دلیل نوع فعالیت می‌توانند آلودگی ایجاد کنند.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان ادامه داد: از این تعداد فقط ۱۵ مورد آلاینده هستند که از تعداد واحدهای آلاینده پنج واحد آلاینده هوا تعطیل شده و هشت مورد تذکرات لازم را دریافت کرده و در لیست مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته اند.

خداپرست تأکید کرد: میزان آلودگی واحدهای صنعتی در آب، خاک و هوا هر سه ماه یکبار توسط آزمایشگاه‌های معتمد اندازه‌گیری می‌شود و از کل واحدهایی که امکان آلودگی محیط‌زیستی دارند ۱۷۸ واحد با آزمایشگاه‌های معتمد قرارداد همکاری منعقد کرده‌اند.