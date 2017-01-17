هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین زاده صبح سه شنبه در جلسه کمیته برنامهریزی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کرمان اظهار کرد: فرهنگ کتابخوانی باید در جامعه نهادینه شود و برای این منظور باید با برنامه ریزی دقیق عمل کنیم.
دبیر جشنواره کتابخوانی رضوی در استان کرمان با اشاره به برگزاری شش دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در استان کرمان اظهار کرد: در آخرین دور بیش از 21 هزار نفر ار مردم کرمان در این جشنواره شرکت کردند.
وی از برگزاری هفتیمن دوره جشنواره کتابخوانی رضوی خبر داد و تاکید کرد: باید با برنامههای خلاقانه مردم برای شرکت در هفتمین دوره این جشنواره تشویق و ترغیب کرد.
حسین زاده به بخشنامه برگزاری هفتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی کتابخانههای عمومی کشور اشاره کرد و افزود: از جمله مهم ترین محورهای این بخشنامه می توان به تشکیل ستاد جشنواره، برگزاری جلسات مشترک با نهادها و دستگاههاو بانکها، توجه به ظرفیت مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه، استفاده از ظرفیت گروههای فعال و تشکلهای مردم نهاد مروّج کتابخوانی در استان و استفاده از فرصت رسانهها برای اطلاعرسانی جشنواره اشاره کرد.
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