به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق فرجی پس از انتخاب به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون گفت: از آقای سلطانی فر، سجادی و شهنازی تشکر می کنم که فضای خوبی را برای برگزاری این مجمع فراهم کردند و نگاهی بی طرفانه داشتند. از اعضای مجمع هم تشکر می کنم که به من اعتماد کردند.

وی در مورد اینکه مهمترین برنامه های شما چیست گفت: با توجه به ورود کاراته به المپیک برنامه ما برای حضور در این رویداد است و با توجه به پتانسیلی که داریم قطعا تلاش خواهیم کرد که در المپیک هم مدال آور باشیم.

فرجی در مورد انتخاب دبیر فدراسیون کاراته نیز گفت: با توجه به سوابقی که آقای آشوری دارند در خدمت ایشان به عنوان دبیر فدراسیون خواهیم بود.

وی در مورد مشکلات مالی که در فدراسیون کاراته وجود دارد گفت: باید تلاش کنیم این مشکلات را به حداقل برسانیم. وظیفه فدراسیون است که بدهی های گذشته را هم بدهد. امیدواریم با حمایت وزارت ورزش و جوانان و جذب اسپانسرها این مشکلات را حل کنیم. باید از آقای طباطبایی هم تشکر کنم که سرپرست فدراسیون بودند و زحمات زیادی کشیدند.

رئیس فدراسیون کاراته خاطرنشان کرد: باید با آقای طباطبایی نشستی داشته باشیم تا در مورد مبالغی که برای پاداش ورزشکاران در نظر گرفته است توافق کنیم. باید در این نشست در مورد تغییر و تحولات فدراسیون کاراته هم با ایشان صحبت کنیم.

محمدصادق فرجی خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم با حمایت وزارت ورزش و شخص وزیر که نگاه خوب و مثبتی به ورزش دارند وضعیت کاراته را سروسامان دهیم و مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کنیم.