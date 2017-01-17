ذوب آهن لیست خروجی ندارد/ برابر سایپا ۳ امتیاز را می خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن استکی در نشست خبری پیش از دیدار ذوب آهن برابر سایپا در هفته هفدهم لیگ برتر گفت: خیلی‌ها فکر می کنند که سایپا به علت اینکه جایگاهش در جدول پایین است، تیم ضعیفی است، اما این تیم در بازی هفته گذشته اش برابر پرسپولیس نشان داد که واقعا قوی است و با شناختی که از این تیم داریم می دانیم که بازی سختی را پیش رو داریم.

وی افزود: جایگاه سایپا آن جایی که باید باشد، نیست. ما برای بازی امروز دو بازیکن مصدوم داریم و علی حمام و محمدرضا عباسی دو بازیکن مصدوم ما هستند.

مربی تیم فوتبال سایپا در رابطه با لیست ورودی و خروجی بازیکنان تیمش خاطرنشان کرد: تیم ما لیست خروج ندارد ما تا الان یک بازیکن لبنانی به عطایا جذب کردیم که این بازیکن خصوصیات تکنیکی زیادی دارد و چپ پا است. همچنین در دو پست هافبک و مهاجم توانایی بازی دارد.

استکی در پایان در رابطه با اینکه گفته می شود علیرضا منصوریان با دو بازیکن ذوب آهن تماس گرفت و خواستار جذب آنها شده، اظهار داشت: من اطلاعی در این باره ندارم، اما در سال ۲۰۱۷ و مربیان در این سطح فکر نمی کنم که این حرکات حرفه ای باشد و ندانند که در نقل و انتقالات زمستانی باید چه کاری انجام دهند، این موضوع را باید از خودشان بپرسید.