به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کاشی ظهر سه شنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل امور عشایری کشور در سخنانی با بیان اینکه یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی ایران این بوده که انقلابی فرهنگی است اظهار داشت: تحولات فرهنگی منشا تحولات کشور بوده و توانسته زمینه را برای تحول در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد.

وی با بیان اینکه امروز در تمام دنیا یکی از مولفه های اقتدار مسائل فرهنگی است عنوان کرد: نقش عشایر در ارتباط با بحث فرهنگی و دفاع مقدس بسیار چشمگیر و قابل توجه است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه مهم ترین ویژگی عشایر تدین، دین مداری، ولایتمداری، عشق با اهل بیت و ارزش های اسلامی و آداب و رسوم است گفت: آثار این اقتدار فرهنگی و گرایش فرهنگی ارزشمند را در دوران دفاع مقدس دیدیم که حضور فعالی داشتند و شهدای فراوانی تقدیم کردند.

حجت الاسلام کاشی با بیان اینکه امروز عشایر به عنوان یکی از مولفه های تامین امنیت به خصوص در مناطق مرزی در کشور محسوب می شوند گفت: هر چادر عشایری علاوه بر اینکه یک کارگاه تولیدی بوده و موجب رونق و بالندگی اقتصادی کشور شده تامین کننده امنیت کشور نیز است.

وی با تاکید بر اینکه امام فرمودند که عشایر ذخایر انقلاب هستند گفت: امروز نیز با تلاش و کوشش عشایر می توانیم به رونق اقتصادی کشور امیدوار باشیم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری برنامه های فرهنگی در مناطق عشایری کشور از سوی دستگاههای فرهنگی بیان داشت: هر دستگاه فرهنگی در حوزه کاری خود همان گونه که در قبال جامعه شهری وظیفه دارد در مقابل جامعه عشایری نیز همان وظایف را دارد.

حجت الاسلام کاشی با اشاره به اعزام مبلغ به مناطق عشایری از سوی تبلیغات اسلامی ادامه داد: مناطق عشایری در این زمینه از اولویت بیشتری برخوردار هستند چرا که در مناطق دور دست زندگی می کنند و از امکانات و شاخص های فرهنگی برخوردار نیستند.

وی با بیان اینکه همان گونه که در شهرها کانون های فرهنگی و هنری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد می شود در مناطق عشایری نیز باید این خدمات ارائه شود گفت: به طور کلی کارهای فرهنگی که در جامعه عشایری قابل تعریف بوده توسط دستگاههای فرهنگی باید اجرایی شوند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر کشور با تاکید بر اینکه نقش ما انعکاس مطالبات فرهنگی عشایر و همچنین هماهنگ کردن دستگاههای فرهنگی در این زمینه است گفت: در مجموع وضعیت فرهنگی عشایر گنجایش و ظرفیت بیشتری برای کار کردن دارد.

حجت الاسلام کاشی تاکید کرد: در شرایط کنونی که به تلاش و کوشش اقتصادی عشایر نیاز بیشتری داریم و حضور آنها در مشارکت های سیاسی پررنگ است در حوزه فرهنگی نیز باید اهتمام ویژه و بیشتری را باید داشته باشیم.