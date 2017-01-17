۸۰۰ میلیون تومان برای نوسازی هنرستان های مازندران درنظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری پیش از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با فنی و حرفه ای استان بااعلام اینکه در سال جاری ۸۱ درصد از فارغالتحصیلان فنی و حرفهای و کار و دانش بدون کنکور وارد دانشگاه شدند، اظهار کرد: در سال جاری ۸۰۰ میلیون تومان برای تجهیز، نوسازی و ایجاد هنرستانهای جدید در استان بودجه در نظر گرفته شد که ۵۰۰ میلیون تومان آن در قالب اوراق تخصیصیافته است.
نظری ضمن تأکید بر توجه دولت به موضوع فنی و حرفهای و کارو دانش، افزود: بنابر مصوب توسعه مناطق کم برخوردار و نهاد ریاست جمهوری دو درصد از درآمد حاصل از فروش گاز به توسعه فنی و حرفهای، تجهیز مراکز به امکانات و آزمایشگاه بازسازی مجدد و ایجاد هنرستانهای جدید تخصیص مییابد.
وی، بابیان اینکه هنرستانهای کارو دانش ما در بحث اتاق کارآفرینی رتبه اول را در کشور کسب کردهاند، افزود: این رتبه در بخش آموزش همراه با تولید هم برای هنرستانهای مازندران برتر بوده است.
معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش مازندران، با اشاره به موضوع هدایت تحصیلی در سال تحصیلی ۹۵-۹۶، گفت: بر اساس تغییرات در هدایت تحصیلی ثبتنامیهای ما در شاخههای فنی و حرفهای و کار و دانش وضعیت مطلوبی پیداکرده است.
نظری، ادامه داد: آمار کشوری درزمینهٔ تحصیل در شاخه فنی و حرفهای و کار ودانش ۳۲ درصد درحالیکه آمار مازندران در این بخش ۴۱.۵ درصد است.
وی، با تأکید دوباره به اینکه در حال حاضر هنرستانهای ما در بخش تولید رتبه برتر را در کشور دارند، ادامه داد: جزو دو استان کشور در بحث پایلوت حمایت از زنان کارآفرین و کشاورزی در کشور هستیم که دومین استان بعد از ما هرمزگان است.
معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش استان مازندران، در ادامه ضمن معرفی دو هنرستان مستقل در مرکز استان (شهید بهشتی ساری) و غرب مازندران (آمل)، گفت: هنرستانهای مذکور در رشتههای کشاورزی، باغات و ماشینآلات کشاورزی به تربیت وهنرجو میپردازد که در سال گذشته ۴۰۰ هنرجو در رشتههای یادشده آموزشهای لازم را کسب کردند.
نظری، افزود: باهدف انتقال مهارت و تجربه به دانش آموزان و هنرجویان ۱۰۰ هکتار از زمینهای غرب استان و در شهرستان آمل در اختیار دانش آموزان قرار گرفت که مراحل کاشت، داشت و برداشت میوه " شابلون" در این سطح انجام میگیرد و سود حاصل از فروش هم متعلق به هنرستان و هنرجویان است.
وی، در بخش دیگری اظهار کرد: همه تلاشها در حوزه آموزش مهارت بر این است که با تشکیل ستاد توسعه کارآفرینی که زیر نظر استاندار است و با کمک برخی سازمانها همچون صنعت، معدن و تجارت، ایدههای علمی دانش آموزان و دانشجویان، تجاریسازی شود.
معاون آموزشوپرورش مازندران، بابیان اینکه ۸۰ درصد فارغالتحصیلان فنی و حرفهای و کار و دانش وارد بازار کار میشوند، گفت: بر اساس سند تحول بنیادین آموزشوپرورش یکی از فعالیتهای ما این است که همه دانش آموزان بایستی حداقل یک مهارت را تا پایان دوره تحصیل کسب کرده باشند تا بتوانند در صورت عدم اشتغال در رشته تحصیلی با استفاده از آن مهارت کسبوکار شخصی راهاندازی کنند.
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