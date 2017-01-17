آیین بزرگداشت آیت الله ربانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و سومین نشست «ستارگان محراب»، ویژه گرامی داشت مفاخر ائمه جماعات استان تهران، آیین ویژه بزرگداشت حضرت آیت اسدالله ربانی در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برپا می شود.

در این مراسم که به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار می گردد، حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت سخنرانی خواهند کرد.

آیین بزرگداشت آیت الله ربانی چهارشنبه (۲۹ دیماه) همزمان با نماز مغرب و عشاء، در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) واقع در بزرگراه یادگار امام، بلوار مرزداران به سمت اشرفی اصفهانی، خیابان حضرت ابوالفضل(ع) برگزار می شود.