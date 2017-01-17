۱۸۰ حرفه مهارت آموزی در مازندران آموزش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جمشیدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری مشترک با اسفندیار نظری، معاون آموزش، آموزشوپرورش مازندران، در محل باشگاه فرهنگیان ساری، بابیان اینکه ۷۰۰ آموزشگاه در بخش خصوصی در استان مهارتهای فنی و حرفهای را در ۱۸۰ حرفه آموزش میدهند، اظهار کرد: جایگاه استان مازندران در حوزه عملکردی مطلوب و جزو استانهای برتر کشور است.
معاون آموزش فنی و حرفهای استان مازندران، ۷۰ درصد آموزش و فعالیتهای فنی حرفهای مراکز خصوصی و آموزشگاههای آزاد را در بخش خدمات، ۲۵ درصد در بخش کشاورزی و صنعت و ۵ درصد را در حوزه فرهنگ و هنر اعلام کرد و افزود: درحالیکه ۷۰ درصد از آموزشهای مراکز دولتی فنی و حرفهای به بخش صنعت و مابقی به سه بخش دیگر اختصاص پیداکرده است.
جمشیدی، با اعلام اینکه تلاش کردیم بین آموزشهای بخش خصوصی و دولتی توازنی برقرار شود، گفت: تولی گری دولت در بخش خصوصی کاسته شد و به همین میزان قدرت در بخش خصوصی افزایشیافته است.
وی در ادامه یادآور شد: جامعه هدف بخش دولتی صنایع، صنوف، زندانها، کمپهای ترک اعتیاد، اردوگاهها، ngo ها هستند، البته بخش خصوصی هم بهطور عام ونیز با برقراری تفاهمنامههای خدمات آموزشی را به علاقهمندان و متقاضیان ارائه میدهد.
معاون آموزش فنی و حرفهای استان مازندران، در ادامه دو هدف آموزش مهارت فنی و حرفهای را برشمرد و افزود: جامعه هدف ما دودسته افراد جویای کار و شاغلین هستند که در گروه اول باهدف کسب مهارت و گروه دوم برای تکمیل و ارتقاء مهارت آموزش میبینند.
جمشیدی، در ادامه یادآور شد: این ذهنیت وجود دارد که فقط افراد بیکار برای کسب مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفهای مراجعه میکنند درحالیکه ۶۰ درصد از مهارت آموزان ما از شاغلین هستند.
وی، تعهد آموزشی امسال فنی و حرفهای استان مازندران را شش میلیون و ۴۰۰ هزار ساعت اعلام کرد و افزود: حدود ۲۸ هزار نفر دوره باید آموزش لازم به متقاضیان ارائه شود که در این میان زنان بیشترین سهم را در حرفه خدمات و مردان هم بیشترین سهم را در حرفه صنعت دارند.
معاون آموزش اداره کل فنی و حرفهای مازندران، با اشاره با اقداماتی که از طریق سامانه رصد در این اداره کل جهت پایش اشتغال مهارت آموزان صورت گرفت، گفت: در یک روش با تماس تلفنی یا اسمس سنتر از هنرجویان و کارآموزان، وضعیت اشتغال آنان بررسی میشود ولی برخی افراد هم با ثبتنام در سامانه یادشده برای دریافت تسهیلات اقدام میکنند که روش دیگر رصد ما محسوب میشود.
جمشیدی، ادامه داد: در سال جاری بیش از هزار نفر در سامانه رصد ثبتنام کردند این در حالی است که طی چهار سال گذشته ۱۳ هزار نفر از کارآموزان استان پس از کسب مهارتهای شغلی وارد بازار کار شدند.
به گفته وی بیشترین کارآموزانی که وارد بازار کار شدند از مرکز فنی و حرفهای ۲۲ بهمن ساری بود که حتی بیشترین آمار کارآموزان المپیادی هم متعلق به کارگاههای مهارتآموزی مرکز ۲۲ بهمن بوده است.
این مقام مسئول، در بخش دیگری و در پاسخ به سؤالی درباره بیمه افراد غیرفعال در حرفه قالیبافی، گفت: با توجه به اینکه تلاشهای زیادی صورت گرفت تا شاغلین واقعی در این حرفه بیمه شوند ولی متأسفانه به خاطر عدم در اختیار قرار دادن جامعه آماری همه افرادی که بهصرف اینکه مهارت را کسب کردند بیمه شدند.
جمشیدی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید تلاش شد با اجرای برخی اقدامات شاغلین واقعی از خدمات بیمه برخوردار شوند و درعینحال شاغلین واقعی حرفه فرش هم با پیگیری بیمه و افراد غیر شاغل هم از گردونه خارج شوند.
وی در پایان با تأکید بر توجه دولت بر بیمه شاغلین واقعی حرفههای مختلف، گفت: در صنعت ساختمان به دلیل جامعه آماری که کانون کاردانان فنی در اختیار داشتند مشکلاتی که در حوزه بیمه حرفه قالیبافی به وجود آمد نداشتیم.
نظر شما