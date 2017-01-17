محیط زیست مسئله جهانی است/کار زیادی در پیش داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در همایش روز هوای پاک که در محل سازمان محیط زیست برگزار می شد، ابراز امیدواری کرد: مشارکت همگانی با این شعار «به سوی هوای پاک با هم حرکت کنیم» محقق شود و حتما با حضور و کمک نمایندگان رسانه ها این چنین خواهد شد.

وی ضمن تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: همراه با ایشان در روزهای پیش از انقلاب برای تامین سوخت مردم با مهندس بازرگان و مهندس کتیرایی به جنوب رفته بودیم و مباحثه می کردیم که چطور صادرات نفت به خارج قطع شود بی آنکه برای تامین نفت مردم مشکلی ایجاد شود و همه می دانیم که بحث سوخت در زمستان سال ۵۷ چقدر اهمیت داشت.

نعمت زاده افزود: انسان ممکن است چندین روز بدون آب و غذا زنده بماند اما اگر هوا چند دقیقه به انسان نرسد از دست می رود طبعا اگر این هوا آلوده باشد این زمان کوتاه تر هم می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همانطور که ما قادریم خودرویی بسازیم که مثلا اتوماتیک باشد همانقدر هم این توانایی را داریم که این فناوری ایجاد آلودگی نکند. من در وزارت نفت که بودم به مراکز تحقیقات شرکت های بزرگی مانند شل می رفتم و می دیدم که به دو چیز خیلی حساسند یکی کاهش هزینه ها و دیگری بهبود کیفیت سوخت یعنی چند هزار محقق فقط روی این کار می کردند که سوخت ارزان تر شده و کیفیت آن بالاتر برود حتی BP نشان خود را عوض کرد تا بگوید دوستدار محیط زیست است.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: با تجربه ۵ دهه در بخش صنعت اعتقاد من این است که توانایی لازم را داریم تا همانطور که بهترین محصولات را تولید می کنیم آنها را طوری طراحی کنیم که صدمه ای به محیط زیست وارد نکند.

وی گفت: با کمک و راهنمایی های سازمان محیط زیست کارهای موثری انجام دادیم اما کماکان باید کار زیادی انجام شود. در سال ۹۳ سیاست هایی را تدوین کردیم که در آن نقشه راه HSE شامل هوای پاک را ابلاغ کردیم و برنامه های راهبردی مختلفی هم داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بحث محیط زیست تنها محدود به یک صنعت، نسل و یا کشور نیست و امروز بحثی جهانی شده است در همین راستا ما یکسری برنامه های آموزشی در سطح استان ها و صنایع را شروع کرده و پیش می بریم. پایش بر خط صنایع بزرگ به ویژه خروجی آب و هوا در بیش از ۳۰۰ واحد با همکاری محیط زیست استان ها انجام می شود و برای صنایع شناسنامه محیط زیستی درست کردیم که حدود ۲۰ شاخص محیط زیستی در کنار ۶۰ شاخص دیگر در آن دیده شده است.

نعمت زاده با اشاره به ضرورت جایگزینی خودروهای فرسوده و برنامه های دولت در این راستا گفت: در زمینه خودروهای حمل و نقل عمومی کلان شهرها تصمیماتی برای جایگزینی گرفته شده اما هنوز کمک بانک ها شکل نگرفته وگرنه چهره حمل و نقل عمومی در شهرها را می توانستیم تغییر دهیم.

وی افزود: یک کامیون کشنده حدود ۶۰ تا ۶۵ لیتر گازوییل برای صد کیلومتر حرکتش مصرف می کند در حالی که خودروهای جدید ما این عدد را به حدود ۳۰ لیتر مصرف رسانده است که هم در مصرف سوخت و هزینه ها صرفه جویی می شود و هم در محیط زیست اثر مضاعف دارد. این جایگزینی ها هر چه سریع تر انجام شود بهتر است اما دولت محدودیت هایی در این زمینه دارد.

نعمت زاده با اشاره به توقف شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از نیمه امسال گفت: سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی را صفر کردیم و همزمان دستورالعمل حمایتی برای استفاده و ساخت این خودروها را تهیه کردیم که البته هنوز به تصویب نرسیده اما تامین زیرساخت های لازم را آغاز کرده ایم.