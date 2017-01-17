به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر سهشنبه در جلسه ایثار و شهادت اردبیل تصریح کرد: فردی که بر اساس آزمون استخدامی و طی مراحل قانونی آزمون و گزینش جذب دستگاه اجرایی شده بدون هیچ مانعی میبایست به کار گرفته شود.
وی افزود: مدیر دستگاه اجرایی که از این امر خودداری کند متخلف و مجرم است؛ چرا که این حق را از فرد استخدامی سلب کرده که در جای دیگری به دنبال شغل باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل با اشاره به مشکلات آخرین آزمون استخدامی ادارات اردبیل تأکید کرد: در آن مقطع زمانی ادارات نیازمندی خود را به استانداری اعلام کرده بودند و استانداری نسبت به دریافت مجوز اقدام کرده بود.
به گفته عباسی این در حالی است که بعد از برگزاری آزمون برخی ادارات کمبود مالی و برخی نبود چارت سازمانی را در بهکارگیری نیروها مطرح کردند و به ویژه این مشکلات در سه اداره هواشناسی، ارشاد اسلامی و امور زندانها مشاهده میشد.
وی افزود: در نهایت با پیگیریهای مداوم هزار نفر به بدنه ادارات استان پیوستند اما برای خودداری از این مشکل پس از این قرار است هر دستگاه اجرایی کمبود نیروی خود را به سازمان و یا وزارت خانه تابعه انعکاس دهد.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل در ادامه هر وزارت خانه یا سازمان نیروی مورد نیاز خود را به سازمان مدیریت و برنامهریزی انعکاس میدهد و سازمان بر اساس چارتهای سازمانی نسبت به جذب نیرو مجوز میدهد.
عباسی افزود: در واقع در این مسیر اعتبار بهکارگیری نیرو از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز تأمین میشود و برخی مشکلات پیشآمده در سالهای گذشته تکرار نخواهد شد.
وی افزود: لازم است برخی مشکلات استخدامی ایثارگران و خانواده شهدا نیز از این مسیر و از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی استان پیگیری شود.
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