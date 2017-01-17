۸۶ درصد خدمات ثبتی در مازندران الکترونیکی انجام شده است

محمدحسن بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو هزار و ۴۳۹ تقاضای ثبت،۴ هزار و ۱۲۶ تحدید حدود املاک، ۱۵ هزار و ۶۴۲ افراز، ۲ هزارو ۶۰۶ اصلاح اسناد و ۶۹۸ سند تجمیع شده ازجمله عملیات صورت گرفته در ادارات ثبتاسناد و املاک تابعه استان در مدت یادشده است.
وی همچنین اضافه کرد تعداد املاک تحدید حدود شده ۴۱ درصد و افرازهای صورت گرفته ۱۰۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک مازندران تصریح کرد بیش از یکمیلیون و ۲۲۶ هزار خدمت ثبتی در مدت یادشده توسط کارمندان خدوم و زحمتکش ادارات ثبتاسناد و املاک استان به مردم شریف مازندران ارائهشده که بیش از ۸۶ درصد آنها بهصورت الکترونیکی بوده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: تقاضاهای ثبتشده در این دوره نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ حدود ۲۷ درصد کاهش داشته است.
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