۱۱ جشنواره قرآن و عترت در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام علی اصغر فضیلت عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره عترت و قرآنی شهرستان رامیان‌، اظهارکرد: در راستای توسعه فرهنگی ۱۱ جشنواره قرآن و عترت در استان برگزار می گردد.

وی افزود: باید ظرفیت های موجود و قرآنی در راستای توسعه فرهنگی،مذهبی و دینی به کار گرفته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: قرآن عصاره همه حقایق هستی بوده و انسان باید با گوشی شنوا، دلی پاک و چشمی بینا همه حقایق قرآنی و اسلامی را ببیند و از آن استفاده کند.

وی تصریح کرد: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و پیوند بین دین و هنر، اینگونه جشنواره‌ها رقم می خورد.

حجت‌الاسلام فضیلت خاطرنشان کرد: درک یک اثر تجسمی و قرآنی موجب تلاش برای توسعه آثار قرآنی می شود. باید در اینگونه جشنواره ها به سمت آثار کیفی رفته و از کمیت ها فاصله بگیریم که به آسیب دچار نشویم.

وی گفت: در راستای توسعه فرهنگی یک جامعه باید به سمت توسعه فرهنگ قرآنی گام برداریم و روابط متقابل بین این دو رو فراهم کنیم.