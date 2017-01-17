  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۰۰

مدیرکل ارشاد اسلامی گلستان :

۱۱ جشنواره قرآن و عترت در گلستان برگزار می شود

۱۱ جشنواره قرآن و عترت در گلستان برگزار می شود

رامیان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: در راستای توسعه فرهنگی باید به سوی برگزاری جشنواره های قرآنی گام برداریم و در همین راستا ۱۱ جشنواره قرآن و عترت را برنامه ریزی کرده ایم.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام علی اصغر فضیلت عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره عترت و قرآنی شهرستان رامیان‌، اظهارکرد: در راستای توسعه فرهنگی ۱۱ جشنواره قرآن و عترت در استان برگزار می گردد.

وی افزود: باید ظرفیت های موجود و قرآنی در راستای توسعه فرهنگی،مذهبی و دینی به کار گرفته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: قرآن عصاره همه حقایق هستی بوده و انسان باید با گوشی شنوا، دلی پاک و چشمی بینا همه حقایق قرآنی و اسلامی را ببیند و از آن استفاده کند.    

وی تصریح کرد: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و پیوند بین دین و هنر، اینگونه جشنواره‌ها رقم می خورد.

حجت‌الاسلام فضیلت خاطرنشان کرد: درک یک اثر تجسمی و قرآنی موجب تلاش برای توسعه آثار قرآنی می شود. باید در اینگونه جشنواره ها به سمت آثار کیفی رفته و از کمیت ها فاصله بگیریم که به آسیب دچار نشویم.      

وی گفت: در راستای توسعه فرهنگی یک جامعه باید به سمت توسعه فرهنگ قرآنی گام برداریم و روابط متقابل بین این دو رو فراهم کنیم.

کد مطلب 3879623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها