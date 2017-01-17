عبدالله یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تمام قناتهای خراسان شمالی برای نخستین بار دارای شناسنامه میشوند، اظهار کرد: اجرای طرح صدور شناسنامه برای قناتهای استان از ابتدای اسفندماه سال ۹۴ آغازشده و تا پایان امسال به اتمام میرسد.
وی افزود: بهمنظور جمعآوری مشخصات قناتهای استان کارشناسانی تعیینشدهاند و در حال حاضر بخش اعظم این کار انجامشده است.
مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: برای اجرای این طرح از اعتبارات ملی و محل سفر ریاست جمهوری به استان استفادهشده است.
یوسفی بابیان اینکه در این طرح مشخصات بهرهبرداران و موقعیت قناتهای خراسان شمالی شناسایی میشود، بیان کرد: با تهیه شناسنامه قناتها وضعیت منابع آبی در استان مشخص و امکان مطالعات، برنامهریزی و تحقیقات دقیقتر در این زمینه فراهم میشود.
این مسئول افزود: همچنین با شناسنامهدار شدن قناتها در مکانهایی که نیاز به اصلاح و دیگر اقدامات است میتوان برنامهریزیهای لازم را انجام داد.
مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بخش اعظم کار مطالعات روی قناتها، تهیه شناسنامه و پارامترهای لازم برای قناتهای استان انجامشده و تا پایان سال به اتمام میرسد.
به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی ۶۲۳ قنات وجود دارد که بیشترین آن در شهرستان اسفراین و کمترین قنات در فاروج است.
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