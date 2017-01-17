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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان شمالی:

قنات های خراسان شمالی شناسنامه‌دار می‌شوند

قنات های خراسان شمالی شناسنامه‌دار می‌شوند

بجنورد- مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان شمالی از شناسنامه‌دار شدن قنات های استان تا پایان امسال خبر داد.

عبدالله یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تمام قنات‌های خراسان شمالی برای نخستین بار دارای شناسنامه می‌شوند، اظهار کرد: اجرای طرح صدور شناسنامه برای قنات‌های استان از ابتدای اسفندماه سال ۹۴ آغازشده و تا پایان امسال به اتمام می‌رسد.

وی افزود: به‌منظور جمع‌آوری مشخصات قنات‌های استان کارشناسانی تعیین‌شده‌اند و در حال حاضر بخش اعظم این کار انجام‌شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: برای اجرای این طرح از اعتبارات ملی و محل سفر ریاست جمهوری به استان استفاده‌شده است.

یوسفی بابیان اینکه در این طرح مشخصات بهره‌برداران و موقعیت قنات‌های خراسان شمالی شناسایی می‌شود، بیان کرد: با تهیه شناسنامه قنات‌ها وضعیت منابع آبی در استان مشخص و امکان مطالعات، برنامه‌ریزی و تحقیقات دقیق‌تر در این زمینه فراهم می‌شود.

این مسئول افزود: همچنین با شناسنامه‌دار شدن قنات‌ها در مکان‌هایی که نیاز به اصلاح و دیگر اقدامات است می‌توان برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داد.

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بخش اعظم کار مطالعات روی قنات‌ها، تهیه شناسنامه و پارامترهای لازم برای قنات‌های استان انجام‌شده و تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی ۶۲۳ قنات وجود دارد که بیشترین آن در شهرستان اسفراین و کمترین قنات در فاروج است.

کد مطلب 3879624

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