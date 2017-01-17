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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

محدوده منطقه آزاد مهران مشخص شد

محدوده منطقه آزاد مهران مشخص شد

ایلام-امروز محدوده منطقه آزاد مهران در سطح ۳۵ هزار هکتار به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام امروز در این ارتباط گفت: امروز محدوده منطقه آزاد مهران در سطح   ۳۵ هزار هکتار به تصویب کارگروه ذیل شورای عالی مناطق آزاد رسیده است.

وی عنوان کرد: محدوده پیشنهادی چهار منطقه آزاد مهران، بوشهر، اینچه برون و اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.

عسگری اظهار داشت: این مناطق آزاد پیشنهادی، مدتی قبل به منظور پیشنهاد محدوده از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شدند تا مجدد بررسی و محدوده آنها مشخص شود.

وی افزود: به زودی این چهار محدوده به مجلس فرستاده خواهند شد تا با یاری نمایندگان محترم مجلس به تصویب نهایی برسد.

کد مطلب 3879627

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