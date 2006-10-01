عقب نشيني ارتش اسرائيل از جنوب لبنان تكميل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، منابع نظامي اسرائيلي اعلام كردند: ارتش اين رژيم ساعتهاي اوليه صبح امروز عقب نشيني خود را ازجنوب لبنان تكميل كرد.
براساس قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه موجب پايان دادن درگيري ها در لبنان شد، ارتش رژيم صهيونيستي مي بايست ازاين منطقه خارج شود،اما اين رژيم با وقت كشي زمان اين عقب نشيني را بارها به تاخير انداخت.
نظاميان صهيونيستي همچنين ازمنطقه مرزي كه دونظامي صهيونيست در12 جولاي(21 تير) به اسارت جنبش حزب الله درآمدند، نيزعقب نشيني كردند.
ارتش رژيم صهيونيستي پيش ازآنكه آتش بس برقرارشود، دهها هزارنظامي خود را درجنوب لبنان مستقركرد.
درعين حال يك مسئول لبناني اعلام كرد: دولت لبنان منتظراستقرارنيروهاي بين المللي است تا عقب نشيني اسرائيل پيش ازآنكه به حالت تعليق درآيد، محقق شود.
يك منبع نظامي لبناني همچنين گفت : قراراست فرمانده نيروهاي بين المللي با مسئولان لبناني و اسرائيلي به زودي درمناطق مرزي ديداركند، تا عقب نشيني اسرائيل محقق شود.
نظر شما