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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

معاون استاندار لرستان:

جامعه عشایری استان لرستان توانمندسازی شود

جامعه عشایری استان لرستان توانمندسازی شود

خرم آباد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر ضرورت توانمندسازی جامعه عشایری این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر سه شنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل امور عشایری کشور با تاکید بر اینکه جامعه امور عشایری نیازمند توانمندسازی است اظهار داشت: ما باید زیرساخت ها را برای تقویت فعالیت جامعه عشایری فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه همچنین باید کمک کنیم که این جامعه در مناطقی که مستقر می شوند بتوانند به بهترین وجه زندگی کنند به نحوی که هم مراتع، جنگل ها و ... مورد تخریب قرار نگیرد و هم به بهترین شیوه تولید داشته باشند گفت: این امر موجب تامین درآمد جامعه عشایری و کمک به تولید نیازهای جامعه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ۲۵ درصد پروتیئن لرستان توسط عشایر تولید می شود گفت: این جامعه ظرفیت بسیار اثر گذاری است که در مقاطع مختلف کشور توانسته اند در بحث تولید و امنیت بسیار تاثیر گذار باشند.

کد مطلب 3879630

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