طرح احداث زمین چمن مصنوعی مناطق روستایی در همه نقاط کشور اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج صبح سه‌شنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: فوتبال ساحلی ایران در رنکینگ جزو ۵ تیم برتر دنیاست و در مسابقات بین قاره ای نیز دوم جهان شدیم که افتخاری ارزشمند است.

وی با اشاره به جایگاه فوتبال ساحلی ایران در آسیا افزود: کشور ایران در آسیا به عنوان مرکز و محور فوتبال ساحلی است و بوشهر نیز در ایران جایگاه ویژه ای در فوتبال ساحلی دارد و پارس جنوبی سه چهار سال پیاپی در لیگ برتر قهرمان شده و همیشه ۵ یا ۶ بازیکن از بوشهر در تیم ملی فوتبال ساحلی حضور دارند.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به میزبانی بوشهر در مسابقات فوتبال ساحلی چند جانبه با حضور تیم های مطرح جهان خاطر نشان کرد: تیم های پرتغال و ایتالیا و لهستان در این تورنمنت مهم جهانی حضور دارند و امیدواریم میزبان شایسته ای باشیم.

تاج تصریح کرد: اگر بوشهر بتواند میزبان مناسب و شایسته ای برای این تورنمنت معتبر باشد، در آینده می توانیم مسابقات جام جهانی کوچک را میزبانی کنیم و این بسیار مهم و ارزشمند است.

وی یادآور شد: از محل برگزاری مسابقات در جوار دهکده گردشگری بازدید کردیم و زیرساخت ها آماده بود و امیدواریم در کمترین زمان تکمیل شده و مسابقات در زمان مقرر برگزار شود.

رئیس فدراسیون فوتبال با تقدیر از تلاش ها و اقدامات استاندار بوشهر در احداث زمین چمن مصنوعی در روستاها و شهرهای مختلف استان بوشهر بیان کرد: احداث این تعداد زمین فوتبال در روستاها و محلات مختلف شهرها نشان دهنده عزم جزم مسئولان استان بوشهر برای گسترش فوتبال و ورزش در تمام مناطق است و کاری بی نظیر و استثنایی و بسیار ارزش به شمار می رود.

تاج گفت: باید از این مدل الگوبرداری شود و استانداران و مسئولان سایر استان ها نیز در احداث زمین چمن مصنوعی در مناطق روستایی و شهری اقدام کنند تا از همین زمین ها، بازیکنان بزرگی رشد کنند و آینده فوتبال مملکت را بیمه کنند.

وی ابراز داشت: شک ندارم در ۱۰ سال آینده و با وجود چنین زمین های ورزشی در مناطق روستایی، فوتبال استان بوشهر رشد محسوسی خواهد کرد، چون وقتی در روستاها و محلات، فوتبال جریان پیدا کند و زنده شود، لیگ شهرستان ها و استان پویاتر شده و در آینده بازیکنانی ملی و بین المللی تحویل خواهد داد.

تاج گفت: طبق گزارشی که از مسئولان فوتبال گرفته ام، استقبال بسیار خوبی از این زمین ها شده و جوانان و نوجوانان علاقمند در این زمین ها ورزش می کنند و نویدبخش آینده ای روشن است.

وی افزود: همه باید کمک کنیم تا ورزش مملکت و به ویژه فوتبال مملکت رشد کند و بدون تردید اینگونه اقدامات در راستای تقویت ورزش است.