ایجاد زمین جدید فوتبال ساحلی در جوار دهکده گردشگری بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح سه‌شنبه در نشست با رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت: گسترش ورزش در تمام شهرها و روستاهای استان مورد توجه و تاکید ما قرار دارد و احداث زمین های ورزشی در روستاها و محلات مختلف شهرها در همین راستاست.

وی افزود: در سال نخست ۷۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای بالای هزار نفر جمعیت احداث کردیم و وقتی استقبال بسیار خوب جوانان روستاها را مشاهده کردیم، در روستاهای با جمعیت کمتر نیز این روند را ادامه دادیم و هم اکنون در بسیاری از روستاهای استان شاهد زمین چمن مصنوعی فوتبال هستیم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در شهرها نیز به ازای هر ۵ هزار نفر جمعیت یک زمین چمن مصنوعی فوتبال احداث شده و یا در حال احداث است و اعتقاد داریم این روند به گسترش ورزش در بین جوانان کمک شایانی کرده است.

سالاری افزود: هم اکنون ۶۲۴ تیم روستایی در این زمین‌ها در حال رقابت هستند و امیدواریم روز به روز شاهد جذب بیشتر جوانان به سمت ورزش باشیم.

وی با اشاره به آمادگی بوشهر برای میزبانی تورنمنت چهار جانبه فوتبال ساحلی نیز بیان کرد: تلاش زیادی برای ایجاد زمین جدید فوتبال ساحلی در جوار دهکده گردشگری انجام شده و این زمین با رعایت تمام استانداردهای بین المللی احداث می شود و ظرفیت بیش از ۱۲۰۰ تماشاگر را خواهد داشت.

استاندار بوشهر گفت: بخش زیادی از پروژه زمین فوتبال ساحلی انجام شده و تا قبل از آغاز مسابقات نیز امیدواریم این زمین تکمیل و آماده میزبانی مسابقات شود.