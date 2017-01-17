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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

استاندار بوشهر مطرح کرد

ایجاد زمین جدید فوتبال ساحلی در جوار دهکده گردشگری بوشهر

ایجاد زمین جدید فوتبال ساحلی در جوار دهکده گردشگری بوشهر

بوشهر - استاندار بوشهر از آمادگی بوشهر برای میزبانی تورنمنت چهار جانبه فوتبال ساحلی خبر داد و گفت: تلاش زیادی برای ایجاد زمین جدید فوتبال ساحلی در جوار دهکده گردشگری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح سه‌شنبه در نشست با رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت: گسترش ورزش در تمام شهرها و روستاهای استان مورد توجه و تاکید ما قرار دارد و احداث زمین های ورزشی در روستاها و محلات مختلف شهرها در همین راستاست.

وی افزود: در سال نخست ۷۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای بالای هزار نفر جمعیت احداث کردیم و وقتی استقبال بسیار خوب جوانان روستاها را مشاهده کردیم، در روستاهای با جمعیت کمتر نیز این روند را ادامه دادیم و هم اکنون در بسیاری از روستاهای استان شاهد زمین چمن مصنوعی فوتبال هستیم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در شهرها نیز به ازای هر ۵ هزار نفر جمعیت یک زمین چمن مصنوعی فوتبال احداث شده و یا در حال احداث است و اعتقاد داریم این روند به گسترش ورزش در بین جوانان کمک شایانی کرده است.

سالاری افزود: هم اکنون ۶۲۴ تیم روستایی در این زمین‌ها در حال رقابت هستند و امیدواریم روز به روز شاهد جذب بیشتر جوانان به سمت ورزش باشیم.

وی با اشاره به آمادگی بوشهر برای میزبانی تورنمنت چهار جانبه فوتبال ساحلی نیز بیان کرد: تلاش زیادی برای ایجاد زمین جدید فوتبال ساحلی در جوار دهکده گردشگری انجام شده و این زمین با رعایت تمام استانداردهای بین المللی احداث می شود و ظرفیت بیش از ۱۲۰۰ تماشاگر را خواهد داشت.

استاندار بوشهر گفت: بخش زیادی از پروژه زمین فوتبال ساحلی انجام شده و تا قبل از آغاز مسابقات نیز امیدواریم این زمین تکمیل و آماده میزبانی مسابقات شود.

کد مطلب 3879633

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