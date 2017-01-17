۵ استراتژی پژوهشی دانشگاه امیرکبیر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود برومند در دومین کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژی‌های سبز برای آینده پایدار با بیان اینکه فناوری موجودی ارزشمند و در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم است، اظهار داشت: ما در دانشگاه امیرکبیر از دو سال گذشته تصمیم گرفته ایم که روی پژوهش های کاربردی و موثر در زندگی مردم فعالیت کنیم.

وی با بیان اینکه در این راستا ۵ حوزه استراتژیک در بخش پژوهش تعریف کردیم، اظهار داشت: این پنج حوزه شامل بهینه‌سازی انرژی، آب، سلامت، محیط‌زیست و ایمنی می‌شود؛ تنها انتظار ما از نهادهای مرتبط آن است که لیست چالش‌های مرتبط با این حوزه‌ها را در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهند.

برومند با تاکید بر اینکه ما برای اجرای پروژه‌ها نیاز به منابع مالی نداریم، بیان کرد: ما تمایل داریم تا از سوی سازمان‌های مربوط، چالش‌های زیست‌محیطی تعریف شده و لیست آنها را در اختیار محققان دانشگاهی قرار دهند تا آنها بتوانند بر روی این چالش‌ها مطالعه انجام دهند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نتیجه انجام این تحقیقات را آسمان آبی دانست، بیان کرد: به طور حتم اولویت اول کشور محیط زیست، سلامت و ایمنی مردم است از این رو در تلاش هستیم تا با برگزاری این همایش تشریک مساعی در این حوزه ایجاد کنیم. توسعه اقتصاد پایدار در کشورها ممکن نیست مگر آنکه ارکان زیست‌محیطی رعایت شود.