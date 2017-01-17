تهدیدات بیولوژیک را جدی بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی زاده صبح سه شنبه در همایش «تغذیه و بیوتروریسم» در رفسنجان اظهار داشت: با توجه به اینکه چندین سال بیشتر نیست که بحث پدافند غیرعامل مطرح شده اما جلسات آموزشی و کارگاههای مختلفی در کشور برگزار می شود، شهرستان رفسنجان نیز چند سالی است که برنامه هایی را با محوریت فرمانداری برگزار می کند و در حوزه عوامل زیستی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و معاونت بهداشتی برنامه هایی برگزار کرده است.

وی افزود: این موضوع صبغه طولانی دارد و سالهای سال است که بسیاری از استعمارگران برای از بین بردن افرادی که در مقابل آنها ایستادند از یکسری عوامل بیولوژیک استفاده کردند.

جمالی زاده گفت: مباحث تهدیدات بیولوژیک خیلی گسترده است و از جمله غذا، سموم، بیماریها و ویروس ها و بیماریهای نوپدید را شامل می شود و هم زمان صلح و زمان جنگ این عوامل می تواند ما را تهدید کند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان با اشاره به اینکه این عوامل بیولوژیک در قالب ایجاد برخی از بیماریها یا استفاده از برخی مواد رخ می نماید، افزود: حتی گاهی برخی مواد غذایی به ظاهر به عنوان کار خیرخواهانه توزیع شده اما در پشت قضیه هدف از بین بردن مردم و زیرساختهای اجتماعی آن جامعه بوده است.

جمالی زاده تصریح کرد: این موضوع بحثی جدی است و می تواند به صورت خاموش خسارتهای جبران ناپذیری به زیرساختهای کشور وارد کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیان داشت: از زمانی که انقلاب پیروز شد و در مقابل منافع استعمارگران قرار گرفت آنها از ابزارهای مختلفی مانند جنگ نظامی، کودتا و محاصره اقتصادی استفاده کردند و در کنار اینها از عوامل بیولوژیک و بیوتروریسم هم کوتاهی نکردند.

جمالی زاده گفت: پدافند غیرعامل هم به معنای ایجاد آمادگی در جامعه و مسئولان در بحث مقابله با عوامل خطری که می تواند جامعه را تهدید کند است.