به گزارش خبرنگار مهر، احمد بهروزیان‌فر صبح سه‌شنبه در نشست با مسئولان استان و فدراسیون فوتبال اظهار داشت: اقدامات لازم برای آماده سازی زمین ورزشی برای میزبانی مسابقات فوتبال ساحلی انجام شده و در موعد مقرر آماده بهره برداری خواهد بود.

وی افزود: برای اسکوربورد این ورزشگاه نیز پارس جنوبی اقدامات لازم را انجام داده که لازم است از مدیرعامل پارس و همچنین مدیرعامل باشگاه ورزشی پارس جنوبی قدردانی کنیم.

رئیس هیات فوتبال استان بوشهر نیز اظهار داشت: استاندار بوشهر توجه خاصی به زیرساخت های ورزشی دارد و احداث زمین فوتبال در روستاها و شهرهای مختلف در همین راستاست.

محمد نجفی افزود: بوشهر آماده میزبانی از مسابقات فوتبال چند جانبه ساحلی است و همه امکانات لازم برای برگزاری مطلوب این تورنمنت معتبر بسیج خواهد شد.