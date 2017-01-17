رشادت های مردم کردستان چراغ راه آینده بهتر برای کشورمان است

به گزارش خبرنگارمهر، محسن انصاری امروز سه شنبه در یادواره سرداران و شهدای ۲۸ دی ماه سال ۶۵ سنندج که در سالن شهدای گمنام این شهر برگزارشد، با اشاره به اینکه کردستان شهدای شاخص زیادی را تقدیم نظام و انقلاب کرد، گفت: بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ شهید و بیش از ۱۸ هزار شهید مهاجر در این خطه از میهن اسلامیمان در سخت ترین شرایط منطقه را از چنگ گروهک های ضد انقلاب و رها کردند.

وی عنوان کرد: تمامی اقشار مختلف مردم در این استان در مقابل دشمن بعثی و داخلی ایستادند و در این میان ۵۰ روحانی مبارز به شهادت رسیدند و اینگونه اجازه ندادند فرهنگ دینی و اعتقادی از این استان رخت بر بندد.

وی اظهارداشت: تاریخ خونبار کردستان چراغ راه آینده مااست چراکه تاریخ این استان تاریخ شجاعت، مقاومت، ایثارگری، دینداری و وفاداری است.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بیان کرد: مردم این استان در طول سال های بعد از انقلاب نیز همواره به نظام و انقلاب وفادار بودند و همگام با همه مردم کشور در راستای پیروزی و ماندگاری نهضت و انقلاب امام حرکت کرده و می کنند.

انصاری با اشاره به اینکه مردم استان کردستان در سه جبهه مبارزه با ضد انقلاب و دفاع از انقلاب، جبهه مبارزه با رژیم بعثی عراق و جبهه فرهنگی در حال مبارزه با ضد انقلاب بودند، افزود: این حرکات مردم موجب شد دشمن از همراهی مردم این دیار با خود ناامید شده و جریان ترورمردم عادی و بمباران شهرها را آغاز کند.

وی به اشاره به اینکه اکثر شهرهای کردستان مورد حمله هوایی رژیم بعثی در زمان جنگ تحمیلی قرار گرفت، گفت: از جمله این بمباران ها بمباران ۱۵ خرداد سال ۶۳ بانه و شهادت ۶۵۰ نفر از مردم این شهر و همچنین بمباران ۲۸ دی سال ۶۵ سنندج که در آن ۲۲۰ نفر به شهادت رسیدند، است.

وی اظهارداشت: تاریخ باید بداند که ترور مردم، بمباران شهرها و حملات ناجوانمردانه دشمن به این دیار بدلیل مقاومت مردم در برابر توطئه های آنان و ناامیدی از همراهی مردم با دشمن نشات گرفته است.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور عنوان کرد: دشمن به این نتیجه رسید که مردم این منطقه نمی خواهند وابسته به اجانب باشند بلکه می خواهند کُرد ایرانی باقی بمانند و در این راه نیز شهدای بسیاری را تقدیم کردند.