حجت الاسلام علیرضا بنی خزائی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ظهر روز سه شنبه نماز باران در میناب اقامه شد، عنوان کرد: شهرستان میناب که در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد و از طرفی عدم بارش نزولات آسمانی تا این موقع از سال و همچنین خشک شدن آب سد استقلال خطر بی آبی را در شهرستان و استان افزایش داده و در این راستا مردم برای نزول رحمت الهی نماز باران اقامه کردند.

حجت الاسلام بنی خزائی گفت: شهرستان میناب در این موقع، هر سال شاهد بارندگی های خوبی بوده، اما تا کنون با توجه به وضعیت بی آبی و بحران ایجاد شده در شهرستان، رحمت الهی در میناب نازل نشده است.

بنی خزائی بیان داشت: این وضعیت که سبب خشک شدن آب سد استقلال و پائین رفتن منابع آبی در دشت میناب شده نگرانی هایی را در بین مردم ایجاد کرده و مردم برای نزول رحمت الهی با قرائت دعا و خواندن نماز باران، بارش نزولات آسمانی را از درگاه خداوند منان خواستار شدند.

وی گفت: امیدوارم خداوند منان دعای مردم میناب را مستجاب فرماید و رحمت الهی خویش را در این شهرستان نازل فرماید.