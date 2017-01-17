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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

نماز باران در میناب اقامه شد

نماز باران در میناب اقامه شد

میناب – رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب گفت: به دلیل خشکسالی های اخیر و بحران ایجاد شده در شهرستان میناب ودر پی آن عدم بارش نزولات آسمانی، مردم میناب نماز باران اقامه کردند.

حجت الاسلام علیرضا بنی خزائی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ظهر روز سه شنبه نماز باران در میناب اقامه شد، عنوان کرد: شهرستان میناب که در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد و از طرفی  عدم بارش نزولات آسمانی تا این موقع از سال و همچنین خشک شدن آب سد استقلال خطر بی آبی را در شهرستان و استان افزایش داده و در این راستا مردم برای نزول رحمت الهی نماز باران اقامه کردند.

حجت الاسلام بنی خزائی گفت: شهرستان میناب در این موقع، هر سال شاهد بارندگی های خوبی بوده، اما تا کنون با توجه به وضعیت بی آبی و بحران ایجاد شده در شهرستان، رحمت الهی در میناب نازل نشده است.

بنی خزائی بیان داشت: این وضعیت که سبب خشک شدن آب سد استقلال و پائین رفتن منابع آبی در دشت میناب شده نگرانی هایی را در بین مردم ایجاد کرده و مردم برای نزول رحمت الهی با قرائت دعا و خواندن نماز باران، بارش نزولات آسمانی را از درگاه خداوند منان خواستار شدند.

وی گفت: امیدوارم خداوند منان دعای مردم میناب را مستجاب فرماید و رحمت الهی خویش را در این شهرستان نازل فرماید.

کد مطلب 3879644

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