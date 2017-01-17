نمایشگاه توانمندیهای بانوان قزوینی دهه فجر برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، مریم بیدخام در جلسه ای که در سالن معاونت سیاسی استانداری به منظور برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه توانمندیهای بانوان استان برگزار شد، اظهار کرد: بیکاری منشا بسیاری از آسیب ها و مشکلات اجتماعی است و توجه به اشتغال بانوان بخش بزرگی از معضلات را رفع می کند.

وی افزود: باید با رفع برخی محدودیت ها، بستر مناسبی فراهم آید تا بانوان با تولید و عرضه محصولات خانگی بتوانند در اقتصاد خانواده نقش داشته باشند و ایده های خلاقانه و نو، این زمینه را فراهم می کند.

بیدخام ادامه داد: با کارآفرینی و ارایه ایده های نو و صادرات محور می توان در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی گام های بلندی برداشت.

مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین اضافه کرد: زنان سرمایه های مغفول جامعه در تولید و توسعه کشور هستند و نادیده گرفتن این ظرفیت عظیم و بی توجهی به آنان، جامعه را از بخش بزرگی از ظرفیت انسانی محروم می کند.

وی یکی از راهکارهای موجود برای حمایت از بانوان توانمند استان جهت عرضه و فروش محصولات خانگی را برگزاری نمایشگاه در سطح استان برشمرد و افزود: اولین نمایشگاه بانوان در شهریور ماه سال جاری برگزار و با استقبال چشمگیر بانوان و عموم شهروندان مواجه شد و پیش بینی می شود این نمایشگاه نیز مورد اقبال خانواده ها قرار گیرد.

بیدخام افزود: برگزاری اینگونه نمایشگاهها برای بانوان توانمند فرصت مناسبی است تا با عرضه محصولات خود و بازاریابی بتوانند با ذائقه و علاقه مندی مشتریان بازار آشنا شده تا تولیدات خود را مبتنی بر تقاضا هماهنگ کنند.

مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین افزود: اولویت واگذاری این غرفه ها با دانش اموختگان صنایع دستی و هنرمندان و همچنین زنان سرپرست خانوار، بانوان بد سرپرست خواهد بود و تلاش می شود مسیر کارافرینی و توانمندسازی آنان به نحو شایسته انجام شود.