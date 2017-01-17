حملات سعودی ها به صعده ۷ شهید بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های ارتش عربستان سعودی در ادامه تجاوزات خود به مناطق مختلف یمن، منطقه «مران» در استان صعده را بمباران کردند.

بر اثر این حملات ۷ شهروند یمنی به شهادت رسیدند. استان صعده در شمال یمن واقع است.

عربستان سعودی به بهانه بازگرداندن «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت، با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی تجاوز گسترده ای را به مناطق مختلف یمن آغاز کرده است.

این حملات از ششم فروردین سال ۹۴ تاکنون آغاز شده است و سعودی ها در این حملات از سلاح های مرگبار و ممنوعه علیه شهروندان بیگناه مردم یمن استفاده کرده اند. سلاح هایی همچون بمب خوشه ای و فسفری که نهادهای حقوق بشر بارها نسبت به آن واکنش نشان داده اند.